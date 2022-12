"Fasci appesi". Vandalizzata la sede della Lega

"Fasci appesi". E poi: "Odia il padrone, non l'immigrato, co*****e". Queste le due frasi offensive e minacciose apparse nelle scorse ore sulla vetrina della sede di Firenze della Lega, per l'ennesimo atto vandalico subito oltretutto in pochi mesi. A rendere noto l'accaduto sono stati gli stessi esponenti toscani del Carroccio, annunciando oltretutto di aver già provveduto a sporgere denuncia (e non si tratta nemmeno della prima volta). In base a quanto ricostruito a seguito dell'accaduto, qualcuno avrebbe imbrattato la vetrata utilizzando una bomboletta spray per realizzare le scritte in questione. La stessa mano, con tutta probabilità, che ha dipinto anche una croce sul volto di Salvini che campeggiava su alcuni manifesti. Chiunque sia stato, avrebbe agito durante la notte sfruttando l'assenza di eventuali testimoni.

Stando agli ultimissimi sviluppi emersi qualche ora fa, le forze dell'ordine stanno ancora lavorando per arrivare a individuare l'autore del "raid vandalico": l'auspicio di chi indaga è che i filmati girati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nella zona possano fornire indizi utili per arrivare a dare un volto al vandalo. Anche perché non si tratta nemmeno di un inedito assoluto, nel capoluogo della Toscana amministrato dalla giunta di centrosinistra del sindaco Dario Nardella: la sede del partito di Matteo Salvini è stata infatti vandalizzata almeno tre volte, solo per restare agli ultimi sei mesi. La scorsa estate, ad esempio, qualcuno vi appiccò addirittura un incendio: a seguito dei danni arrecati, il campanello prese infatti fuoco. Per quel che riguarda il principale sospettato, le indagini successivamente condotte della polizia consentirono di risalire nei giorni immediatamente successivi all'episodio all'individuazione di un uomo di 37 anni, legato all'ambiente anarchico (e con alle spalle già alcuni precedenti, risalenti agli scorsi anni).