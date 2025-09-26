Stranieri cercano di prelevare un bimbo all'asilo: choc a Roma

Paura in un asilo di Roma, dove una coppia di stranieri, finti parenti di un piccolo alunno, ha chiesto di poterlo prelevare e portare via prima dell'orario della conclusione delle attività didattiche: per fortuna i sospetti destati fin da subito dai due hanno spinto la coordinatrice pedagogica a intervenire per approfondire la questione, cosa che li ha convinti a desistere e ad allontanarsi rapidamente dal posto.

Stando a quanto riferito dalle autorità, che hanno raccolto la denuncia del corpo docente dell'istituto, i fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, giovedì 25 settembre, in una scuola comunale dell'infanzia sita nel quartiere romano di Montesacro. Due individui, la cui identità è tuttora sconosciuta, si sono avvicinati al cancello dell'asilo intorno a mezzogiorno, chiedendo di poter prelevare in anticipo rispetto all'orario di uscita uno dei bambini, di cui hanno fatto il nome.

Di certo non una richiesta insolita per una scuola dell'infanzia, ma per fortuna la coordinatrice pedagogica, fortemente insospettita dalla loro identità, ha voluto vederci chiaro. Nessuno, prima di ieri, aveva mai visto quelle due persone presentarsi ai cancelli dell'istituto, per cui la donna ha richiesto alla coppia di esibire la documentazione necessaria per poter completare l'operazione richiesta.

Sorpresi, i due stranieri, sprovvisti di permesso e peraltro non risultanti nell'elenco delle persone autorizzate al ritiro del bimbo dall'asilo, si sono allontanati dal posto, mentre la dirigente ha provveduto a contattare le forze dell'ordine per segnalare l'inquietante episodio. Chiaro che tra il personale scolastico sia nato il forte sospetto che potesse trattarsi di un tentativo di rapimento.

I fatti hanno ovviamente scosso i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, e il personale si è immediatamente attivato per rafforzare i controlli ai cancelli dell'asilo.

Gli inquirenti, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, sono tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità dei due stranieri.