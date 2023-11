Difende una ragazza dal fidanzato e viene pestato: violenza a Milano

Francesco è stato picchiato per aver difeso una ragazza dal fidanzato. È successo ieri intorno alle 20 a Milano, in zona Baggio, mentre rientrava a casa dal lavoro. Stava camminando sul marciapiede e ha visto una coppia che litigava davanti a tanti passanti. Ad un certo punto il ragazzo sferra un pugno alla sua fidanzata. Nessuno fa niente per lei, nessuno muove un dito. Francesco decide di intervenire allontanando l'aggressore dalla ragazza e telefona alla polizia.

Il ragazzo lo minaccia di chiamare i suoi amici dicendo che lo avrebbero steso per terra e che quella è la sua donna, che lui può farle quello che vuole. La ragazza intanto si è ripresa dal colpo subito e dice sottovoce a Francesco: "Capisci che adesso il mio ragazzo va nei casini per colpa tua?" . Aveva il viso tutto rosso, lo zigomo gonfio. Era impaurita dalla situazione. Ma sembrava plagiata dal fidanzato, come se fosse concorde con il fatto che lui potesse farle quello che voleva perché stavano insieme, come se cercasse di difenderlo nonostante la violenza. "Le ho spiegato che la situazione era grave, che era in grave pericolo, che non potevo non difenderla dal suo fidanzato che la stava aggredendo..." , ci racconta Francesco. Intanto il ragazzo continuava a giustificare il suo gesto, come se fosse una cosa da nulla, una cosa normale. Poco dopo sono arrivati sul posto quattro ragazzi per picchiarlo, pochi minuti prima dell'arrivo della polizia.