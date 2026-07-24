Il Comune “si riprende” 170 appartamenti in vendita

Il Comune torna in possesso di 170 appartamenti alienati fra il 2007 e il 2010 dall’ amministrazione guidata dall’allora sindaco Letizia Moratti. Insieme a questi rientrano nel patrimonio 39 immobili a servizi. Si completa così la liquidazione dei Fondi immobiliari Comune di Milano I e II e si riportano sotto il controllo diretto i beni ancora presenti nei due portafogli gestiti da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy. Il Comune chiude l’ultima parte di un’operazione finanziaria avviata durante l’amministrazione Moratti, quando il patrimonio demaniale venne trasferito a due veicoli costituiti con l’obiettivo prevalente di valorizzare e vendere gli immobili. Complessivamente furono conferiti 141 beni, per un valore iniziale di 355 milioni di euro.

«Riportiamo il patrimonio residuo nella piena disponibilità di Palazzo Marino, poiché ritengo che possa produrre più valore attraverso una gestione pubblica, capace di coniugare sostenibilità economica e interesse collettivo - spiega l’asssessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte -. Con il rientro dei beni cambia radicalmente la prospettiva. Il patrimonio non verrà trattato come un pacchetto da vendere, ma verrà destinato a politiche pubbliche differenti, in funzione delle caratteristiche dei singoli immobili». Gli oltre 170 appartamenti contribuiranno a rafforzare il Piano Straordinario Casa aumentando l’offerta di abitazioni destinate all’affitto accessibile. Per gli altri immobili, già radicati nella vita dei quartieri, l’indirizzo è preservarne e rafforzarne la funzione pubblica.

Tra questi beni figurano anche due luoghi storici, l’ex municipio di Crescenzago e l’edificio di via Franco Faccio ad Affori: manterranno la loro vocazion sociale e saranno valorizzati nel rispetto della loro funzione storica e delle richieste espresse dai Municipi e dal territorio. Fra i beni del Comune venduti negli anni dai Fondi, immobili di pregio come il palazzo di porta Romana 8 (venduto per 37 milioni di euro), di via Bagutta (26 milioni), di corso XXII Marzo 22, e ancora in via Mascagni, via Morigi, corso Como, via Scaldasole, via Anfiteatro.