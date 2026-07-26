Incendi in Puglia, turisti evacuati a Peschici: le fiamme a due passi dalle spiagge

È molto seria e preoccupante la situazione in atto tra Peschici e Vieste, nel Gargano, dove un vasto incendio ha costretto all’evacuazione dei bagnanti di alcune spiagge lungo il litorale delle due località distanti circa 20 km. Le fiamme hanno raggiunto anche le aree a ridosso del mare: la popolazione sta bene e non si registrano feriti: sono stati circa 200 i bagnanti allontanati per sicurezza dal litorale a bordo dei mezzi della Guardia Costiera e alcune imbarcazioni turistiche. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 11 nella località di Pile Fraballe.

L’intervento del vigili del fuoco

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Peschici dove si sono registrate evacuazioni di alcune strutture ricettive. “Sul posto operano i Canadair 26 e 18 del Corpo nazionale. Disposto invio moduli antincendio boschivo dalla Campania”, fanno sapere i vigili del fuoco sulla pagina X. Le operazioni di spegnimento sono ostacolare dal forte vento: nel dettaglio, le fiamme minacciano il territorio tra le baie di Zaiana e Manaccora.

0 of 7 Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasta incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), 26 luglio 2026. ANSA/FRANCO CAUTILLO (FRANCO CAUTILLO/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasta incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), 26 luglio 2026. ANSA/FRANCO CAUTILLO (FRANCO CAUTILLO/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasta incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), 26 luglio 2026. ANSA/FRANCO CAUTILLO (FRANCO CAUTILLO/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasta incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), 26 luglio 2026. ANSA/FRANCO CAUTILLO (FRANCO CAUTILLO/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasto incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora, Peschici 26 luglio 2026. US FERROVIE DEL GARGANO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ (Us Ferrovie del Gargano/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasto incendio in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora, Peschici 26 luglio 2026. US FERROVIE DEL GARGANO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ (Us Ferrovie del Gargano/ANSA) Incendio a Peschici sul Gargano, in fiamme pineta a macchia mediterranea Un vasta incendio � in corso in localit� Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora, Peschici 26 luglio 2026. US GUARDIA COSTIERA +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ (Guardia Costiera/ANSA)

La nota del Comune

Il Comune di Peschici ha comunicato su Facebook l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari di via Montesanto per accogliere le persone che necessitano di assistenza o di un luogo sicuro. “A seguito dell’incendio, è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”.

“Atto doloso”

Sull’enorme incendio e su quanto sta accadendo si è espresso anche il sindaco di Peschici, Luigi d’Arenzo. “Sono certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti - ha spiegato al Corriere. “Stamani, appena ho verificato il vento che spirava forte, ho allertato la polizia locale per verifiche lungo la litoranea. Poco dopo è divampato l’incendio che si è esteso a causa del vento. Ho subito attivato il piano ed in campo è scesa la Protezione civile comunale e anche quelle dei Comuni limitrofi di Vieste e Vico del Gargano, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco tra cui due elicotteri. Intanto sono giunti anche due Canadair”.

Cosa succede alla viabilità

A causa dell’incendio è stato necessario modificare la viabilità stradale: infatti, la strada che unisce Peschici a Vieste è stata chiusa per precauzione così da consentire al meglio le operazioni di spegnimento delle fiamme e mantenere l’area in sicurezza.