Incidente in casa, grave l'ex magistrato Giuseppe Nicolosi

È ricoverato in gravi condizioni Giuseppe Nicolosi, 71 anni, ex magistrato antimafia ed ex procuratore di Prato, vittima di un incidente domestico avvenuto ieri pomeriggio.

Nicolosi, che ora si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi, sarebbe caduto dalle scale nella sua abitazione nelle colline intorno a Firenze. L’ex procuratore è in coma farmacologico, una condizione che consentirà ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle conseguenze della caduta. Al momento, sembrerebbe che abbia riportato un forte trauma cranico e fratture alle costole, ma la prognosi è ancora riservata.

Nicolosi, di origini siciliane, è stato un protagonista in Toscana e si è contraddistinto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Tra i primi a far parte della Direzione investigativa antimafia all'inizio degli anni 90, si è occupato anche dell'inchiesta sulle stragi di mafia a Firenze ed è stato alla guida della Procura di Prato dal 2016 fino al 2023, quando è andato in pensione.

Matteo Biffoni, rieletto recentemente sindaco del capoluogo toscano, in questi giorni, aveva verificato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore alla Legalità, mentre nei mesi scorsi Nicolosi aveva declinato la proposta di candidarsi a sindaco col Pd.