Meloni agli azzurri degli Europei di nuoto e atletica: “Ogni medaglia racconta un’Italia che sa vincere”

Gli europei di nuoto e atletica si sono conclusi con successi straordinari per gli atleti azzurri, che mai come in questa edizione delle competizioni europee hanno raggiunto traguardi incredibili. Medaglie d’oro e record sono stati segnati dagli atleti azzurri, che hanno onorato la spedizione. Tutti, nessuno escluso. Ed è arrivato anche il plauso di Giorgia Meloni, che dai suoi profili social ha ringraziato gli atleti che si sono distinti per la loro caparbietà e bravura.

“Complimenti ai nostri Azzurri e alle nostre Azzurre per gli straordinari risultati conquistati agli Europei di atletica di Birmingham e agli Europei di nuoto di Parigi. Ogni medaglia racconta talento, sacrificio, disciplina e ore di allenamento. Ma soprattutto racconta un’Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci”, ha scritto la premier nel messaggio affidato ai social. “Grazie per averci fatto emozionare. Siamo orgogliosi di voi”, ha concluso Meloni. Agli Europei di atletica di Birmingham non è stato uguagliato il record di Roma 2024, l’edizione leggendaria dei 24 podi nel palcoscenico di casa, ma si conferma il primo posto nel medagliere (10-6-6) all’ultimissima gara, quando sono state portate a casa 5 medaglie, scavalcando i padroni di casa della Gran Bretagna, per quella che il presidente Fidal Stefano Mei definisce “la spedizione migliore di sempre”. L’avventura italiana si è conclusa con 22 medaglie, confermando che i risultati di Roma 2024 non erano solo un caso ma il frutto di un lavoro che sta facendo l’intero movimento.

Anche nel medagliere del nuoto l’Italia si è confrontata con il Regno Unito: nella classifica complessiva gli atleti azzurri finiscono dietro alla Gran Bretagna per ori totali, 14 a 13 per i britannici, ma conquistano il primo posto per medaglie vinte: 43.