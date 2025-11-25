Incidente nel Ferrarese, camion bisarca si scontra con un treno: due feriti

Ingenti danni e due feriti: è questo il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina poco prima delle 7.30 a un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve. Per cause ancora da accertare, un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara.

L'impatto ha provocato ingenti danni, con diverse auto delle bisarca finite sull'asfalto e distrutte, ma la velocità ridotta di entrambi i mezzi avrebbe evitato conseguenze ben peggiori. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Solo i due conducenti dei mezzi hanno avuto bisogno di cure mediche ma non sono in gravi condizioni. La circolazione, su strada e ferrovia, è bloccata perché le operazioni per la pulizia e messa in sicurezza sono complesse.