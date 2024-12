Leonka, visite guidate (altro che sgombero)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo oltre cento tentativi di sgombero il Leoncavallo è sempre lì, in via Watteau. Abusivo ma ormai legale al punto che sabato organizza addirittura visite guidate per gli appassionati di street art. «Trovo aberrante il fatto che gli anarchici e no-global del Centro Sociale Leoncavallo, nonostante siano abusivi e continuino ad occupare impropriamente la struttura organizzino sabato dalle 16 alle 20, una visita guidata delle loro opere storiche di street art riconosciute dalla Soprintendenza di Milano». La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane Riccardo De Corato. « Ormai queste persone si sono agiate e non intendono andarsene- continua l'ex vice seindaco milanese- E' raccapricciante, altresì, il fatto che nonostante tutto ciò Sala continui a coccolarli e a lodarli schierandosi pubblicamente dalla loro parte e definendo il Leonka un valore storico per la città.

Addirittura, il Sindaco, ha dichiarato di recente che per questo Centro Sociale si sta provando a cercare una sistemazione alternativa attraverso un'idonea struttura Comunale. Ricordo che, recentemente, i Giudici di Milano hanno stabilito che il Ministero degli Interni, quindi i cittadini, dovrà risarcire la proprietà dell'immobile attualmente ancora occupato abusivamente dai leoncavallini».