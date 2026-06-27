Microspie cercate negli uffici Stp: a Brindisi esplode il caso della transazione da 850mila euro

La Società Trasporti Pubblici (Stp) di Brindisi ha commissionato un intervento di bonifica ambientale nella propria sede al fine di rilevare l'eventuale presenza di eventuali microspie e dispositivi di registrazione occultati negli uffici. L'incarico, dell'importo di 1.800 euro, è stato dato alla Top Service Agency srls: “Abbiamo cercato apparecchiature private, a noi non risulta che ci siano inchieste giudiziarie o di polizia o non avremmo accettato l’incarico”. Così ha dichiarato Vito Marino Andriani, spiegando che “con un apparecchio apposito abbiamo verificato se negli uffici più sensibili fossero stati piazzati registratori o altre apparecchiature simili”, senza tuttavia dare indicazioni sull'esito dei rilievi.

L'iniziativa riflette il clima di tensione in cui versa l'azienda pubblica, che conta 345 dipendenti ed eroga i servizi di mobilità in 20 comuni della provincia. Pochi giorni prima delle operazioni di bonifica, la Guardia di finanza si è recata presso la sede societaria per acquisire l'intera documentazione sulla transazione da 850mila euro legata al licenziamento e alla successiva riassunzione del dipendente Toni Esperte. Il caso riveste una precisa rilevanza pubblica e politica, poiché l'interessato è un ex consigliere comunale di Mesagne, nonché parente del presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli. L'accordo è stato qualificato sotto la voce di “risarcimento danno emergente” anziché come reintegra nel posto di lavoro. Questa scelta ha dato un duplice beneficio per il dipendente, che non ha corrisposto l'aliquota Irpef del 43% sulla somma percepita e non ha dovuto restituire l'indennità di disoccupazione Naspi erogata durante il periodo di inattività. Sul versante tributario si è attivata anche l'Agenzia delle entrate per il recupero di circa 350mila euro di imposte non versate; a questo proposito, il Consiglio di amministrazione ha valutato la possibilità che fosse la stessa Stp a sanare la posizione con l'erario, per poi rivalersi ratealmente sulle competenze mensili del lavoratore, soluzione al momento accantonata.

Il dibattito sulla gestione del caso ha determinato una spaccatura all'interno del Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo, in cui l'esborso per la transazione è iscritto a bilancio. L'inchiesta de Il Fatto Quotidiano su Esperte e la quasi contestuale apertura del fascicolo da parte della Corte dei Conti hanno fatto implodere la governance, portando alla luce una profonda contraddizione politica. Il documento finanziario è stato approvato a maggioranza con il voto favorevole della presidente Alessandra Cursi e del consigliere Pasquale Dagnello, delegato dal Comune di Brindisi. Tale asse ha configurato un'inedita e paradossale alleanza trasversale tra gli schieramenti, unendo il voto di Cursi (area centrosinistra) a quello di Dagnello (espressione della maggioranza di centrodestra del Comune). Di contro, si è consumata una netta frattura interna allo stesso centrosinistra con il voto contrario dell'ex deputata Elisa Mariano, la quale ha motivato il proprio dissenso lamentando una totale carenza di trasparenza e l'omessa condivisione delle informazioni relative all'accordo con il dipendente.

“In questo momento ritengo utile non rilasciare dichiarazioni”, ha dichiarato Mariano. Le attività di indagine della Guardia di finanza proseguono attraverso l'esame della relazione interna predisposta dai vertici aziendali con il supporto dei consulenti legali Fernando Caracuta e Cinzia Cavallo.