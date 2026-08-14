Tragedia a Fossacesia: morto il papà colpito da un pugno per difendere il figlio

Si è conclusa nel più terribile dei modi la terribile vicenda che ha visto come protagonista Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano (Chieti) che nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto è rimasto vittima di una violenta aggressione. Intervenuto per sedare una rissa nel quale era coinvolto suo figlio – un ragazzo di 18 anni – l’uomo è stato colpito da un pugno in pieno volto che gli ha causato una grave lesione cerebrale.

Il terribile episodio si è verificato sul lungomare di Fossacesia e l’allarme è scattato subito.

Apparso da subito in condizioni molto gravi, il 50enne è stato inizialmente soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 di Atessa, poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato addirittura intubato. In un secondo momento, considerata la gravità del quadro clinico, c’è stato il trasferimento a Pescara, dove è rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione fino ad oggi.

Questa mattina i medici dell’ospedale di Pescara hanno avviato i controlli clinici previsti dalla legge per la certificazione della morte cerebrale. Purtroppo il responso è stato drammatico. È stata infatti diagnosticata la morte encefalica. L’uomo è stato dichiarato morto.

Resta adesso il dolore e il desiderio di avere delle risposte. I carabinieri di Fossacesia hanno identificato l’aggressore, risultato essere un 18enne residente a Fossacesia, incensurato. Stando alle ultime indiscrezioni, il soggetto praticherebbe discipline legate alle arti marziali (MMA). Il giovane, già indagato per lesioni gravi, vedrà presto l’accusa mutare in omicidio preterintenzionale.

Resta da capire che cosa abbia portato a tanta violenza. La terribile vicenda ha inoltre portato ancora una volta l’attenzione sull’importanza di regolamentare la movida.