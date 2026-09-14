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Cronaca locale

Milano, cade un albero in piazza Risorgimento: tre contusi

Paura in pieno centro. I tre feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma non avrebbero riportato danni gravi

Redazione web
Albero cade in area verde pubblica Piazzale Risorgimento ferendo passanti, Polizia Locale Vigli del Fuoco e Soccorso sanitario sul posto, Milano, 14 Settembre 2026, ANSA/ANDREA FASANI
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Un grosso albero, un bagolaro, è caduto questa mattina in piazza Risorgimento a Milano.

L’allarme è scattato alle 9.56 e sono rimaste coinvolte tre persone, tutte soccorse sul posto da operatori dell’118, vigili del fuoco, polizia e locale. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, una donna di 20 anni e un uomo di 41 anni. Tutti e tre sono stati portati in ospedale per accertamenti.

I pompieri hanno rimosso l’albero, tagliando progressivamente i rami per liberare l’area e consentire la messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo.

Milano

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