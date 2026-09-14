Milano, cade un albero in piazza Risorgimento: tre contusi

Un grosso albero, un bagolaro, è caduto questa mattina in piazza Risorgimento a Milano.

L’allarme è scattato alle 9.56 e sono rimaste coinvolte tre persone, tutte soccorse sul posto da operatori dell’118, vigili del fuoco, polizia e locale. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, una donna di 20 anni e un uomo di 41 anni. Tutti e tre sono stati portati in ospedale per accertamenti.

I pompieri hanno rimosso l’albero, tagliando progressivamente i rami per liberare l’area e consentire la messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo.