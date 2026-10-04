Caos a Vicenza per il raduno del tiktoker, folla all’inseguimento e parcheggio distrutto

Dovevano essere meno di cinquanta. Si sono presentati in oltre quattrocento. È finito nel caos l’appuntamento organizzato ieri pomeriggio a Campo Marzo, nel cuore di Vicenza, dal tiktoker conosciuto sui social come “Il Vucumprà”.

"Vicenza è come una giungla"

Una folla di follower, in gran parte giovanissimi maranza, richiamata attraverso i social anche dalla promessa di ricevere magliette e altri regali griffati. Poi qualcosa è andato storto: il creator ha deciso di abbandonare velocemente la piazza, centinaia di ragazzi hanno cominciato a seguirlo ed è stato necessario l’intervento delle forze di Polizia per consentirgli di raggiungere il proprio furgone e lasciare la zona. A raccontare le dimensioni dell’iniziativa sono anche le immagini circolate sui social. In un video pubblicato dallo stesso tiktoker si vede Campo Marzo invaso dai ragazzi, ammassati intorno al punto dell’incontro. Una situazione che inizialmente Messaf mostra ai propri follower quasi come la dimostrazione del successo della convocazione. L’appuntamento era fissato per le 16. L’iniziativa era stata preavvisata indicando una partecipazione inferiore alle cinquanta persone. Ma il richiamo esercitato attraverso TikTok e Instagram ha prodotto numeri completamente differenti: a Campo Marzo sono arrivate oltre quattrocento persone, quasi dieci volte quelle previste. Di fronte a una situazione diventata difficilmente gestibile e non essendo in grado di mantenere alcune delle aspettative lanciate sui social, tra cui quella di regalare diverse magliette ai partecipanti, Messaf ha deciso di lasciare rapidamente la piazza. Una parte della folla, risentita, lo ha però seguito. Il bilancio dei danni non si è fermato al furgone. Nel parcheggio sotterraneo davanti a Campo Marzo, dove il tiktoker aveva lasciato il veicolo, sono risultati danneggiati anche l’ascensore, la sbarra elettrica dell’uscita e le porte scorrevoli automatiche. Saranno adesso gli accertamenti a dover stabilire chi abbia materialmente provocato i singoli danneggiamenti. Ma chi è il personaggio che ha generato il caos nel centro di Vicenza? Si chiama Hamza Messaf, ha 24 anni ed è di origini marocchine. È nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, il primo ottobre 2002 e risiede a Viadana, nel Mantovano. Online è diventato conosciuto con il nome provocatorio di “Il Vucumprà” e negli anni ha costruito una consistente platea di follower tra TikTok, Instagram e YouTube. Il suo è un personaggio social costruito anche sulla provocazione, sui confronti e sull’interazione diretta con le persone. Ed è proprio la capacità di trasferire il seguito virtuale nelle strade ad essere emersa a Vicenza, e questo non è neppure il primo episodio recente in cui Messaf è ha creato problemi. Appena tredici giorni prima, il 20 settembre, si era avvicinato all’eurodeputata leghista Silvia Sardone, con la quale aveva avuto un confronto. Ma il suo intento è solo uno, come si evince dalle parole del suo ultimo video: “Mamma mia ragazzi, Vicenza è come una giungla”. Un provocatore seriale.