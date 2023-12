Milano, furto da 250mila euro nell'appartamento del manager di Mitsubishi Italia: i proprietari non erano in casa

Hanno approfittato del fatto che i proprietari erano usciti di casa per mettere a segno il loro colpo. Alcuni ignoti, nella giornata di domenica, hanno svaligiato l'appartamento in via della Spiga a Milano di Eiko Koga, 56 anni, presidente e ceo di Mitsubishi Italia. Il furto è stato preparato nei minimi dettagli a partire dall'orario, tra le 17 e le 18.30. In quell'ora e mezzo i ladri sapevano che il manager e i suoi familiari non erano nell'abitazione e hanno agito in maniera indisturbata. Molto probabilmente erano anche a conoscenza del fatto che l'allarme non funzionava. Il bottino trafugato dai malviventi ha un valore di circa 250mila euro. Sono stati portati via soldi, oggetti preziosi e abiti, mentre dal muro è stata divelta una piccola cassaforte.

La denuncia del furto

A denunciare il furto, come riporta il quotidiano la Repubblica, è stato lo stesso Koga che, insieme alla moglie, si è recato in commissariato. Dall'inventario fatto dai poliziotti è emerso che, in particolare, i rapinatori hanno prelevato alcuni abiti di lusso, documenti e carte di credito, oltre alla cassaforte al cui interno c'erano gioielli come anelli, collane e orecchini preziosi. I ladri sono stati avvantaggiati dai problemi tecnici del sistema di videsorveglianza collegato all'allarme. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della scientifica, i quali hanno cercato di raccogliere quanti più elementi possibile per risalire all'identità dei rapinatori.

Chi è Koga

Il presidente di Mitsubishi Italia Eiko Koga è nato a Kyoto, in Giappone, ed è laureato in Economia alla Osaka University. Lavora da anni con la quarta azienda automobilistica giapponese dove a cominciato nelle divisioni fashion e apparel. Tra il 2006 e il 2012 ha assunto a Milano il ruolo di general manager e living essential per la Mitsubishi Italia. Nel 2013, invece, è ritornato all’interno di Mitsubishi Corporation, mentre nel 2018 è stato nominato executive officer ed executive general manager di Mitsubishi Corporation Fashion Co. Ltd. Dal 2020, mantiene la carica di presidente di Mitsubishi Italia.

