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Milano, investe e uccide con l’auto rivale in amore

L’omicidio è avvenuto domenica sera in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Sembra che i due uomini avessero concordato l’appuntamento per chiarire una questione legata a una ragazza

Milano, investe e uccide con l’auto rivale in amore
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Un uomo di 41 anni, C.M. (le iniziali), è stato investito da un’auto e ucciso ieri sera in un parcheggio a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, dal presunto rivale in amore. Alla guida del veicolo c’era un 31enne del posto, che è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Abbiategrasso.

La ricostruzione

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, la vittima e il 31enne si erano dati appuntamento nel parcheggio del cimitero di Abbiategrasso per risolvere alcune questioni in sospeso legate a una ragazza. Il 41enne si sarebbe presentato all’incontro in compagnia di tre persone e l’altro con il padre. A un certo punto, C.M.

avrebbe esploso due colpi di pistola (a salve) all’indirizzo del genitore dell’indagato. Quest’ultimo avrebbe quindi reagito, investendo volontariamente e uccidendo il presunto rivale in amore. Inutili i soccorsi da parte del 118.

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