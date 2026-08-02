Aperte per ferie le Terme De Montel

Aperte per ferie. Succede così alle Terme De Montel quest’estate. Il parco termale inaugurato poco più di un anno fa a San Siro - di fronte allo stadio Meazza - non si ferma. Moltiplica Le proposte con una programmazione fitta, curiosa e senza sosta, che spazia dal benessere all’intrattenimento e va incontro ai milanesi rimasti in città e ai turisti in vacanza. Per gli uni e per gli altri questa nuova oasi del benessere urbano dà il via a oltre un mese di appuntamenti, capaci di cambiare le carte in tavola o, meglio, in città. A dispetto della Milano che si svuota e rallenta in attesa della ripresa di settembre, il calendario di appuntamenti in scena da De Montel apre le danze il 3 agosto, con una serata di musica live. Sul palco salirà la band O’Labels, che al tramonto porterà tra vasche e giardini un repertorio pop, soul e funk. Il 6 agosto sarà la volta dell’atteso concerto Candlelight Open Air. Migliaia di candele illumineranno gli spazi esterni del parco termale, trasformandoli in un palcoscenico open air dedicato agli eterni successi di Abba, Queen, Coldplay e Imagine Dragons. E non è finita. A Ferragosto arriverà Star & Fire: spettacoli di fuoco, DJ set, performance artistiche, musica e rituali wellness si alterneranno in una serata che avrà come protagonisti il violinista Pierpaolo Foti, un coro gospel e un’orchestra dal vivo. Più intimo ma altrettanto coinvolgente, il grande classico del cinema sotto le stelle, in programma il 28 agosto, con la proiezione del musical «Mamma Mia!». A dare un tocco o, meglio, toccasana, alla serata, un Aufguss (rituale in sauna) a tema al termine del film: vapori, oli essenziali e profumi che richiamano l’estate, le note agrumate della Grecia, set della pellicola, e la dolce atmosfera di una notte al chiaro di luna. Parte oggi del gruppo Terme & SPA Italia, il parco termale ri-nasce negli spazi delle storiche Scuderie De Montel, complesso Liberty di 16mila metri quadrati, abbandonato per decenni e restituito alla città grazie a un consistente intervento di riqualificazione urbana (57 milioni di euro). Ed è proprio tra queste architetture ritrovate che proseguono per tutta l’estate gli aperitivi con buffet a bordo vasca, la formula Pizza & Relax (che, dal venerdì alla domenica, abbina l’ingresso serale alle terme a una cena in accappatoio), i momenti da trascorrere tra acque dagli effetti benefici certificati, trattamenti rigeneranti in SPA e rituali dedicati al benessere estivo. I percorsi tra vasche calde, piscine fredde, hamman, saune e docce emozionali sono alimentati da acque che sgorgano da una falda antica (presente già ai tempi dei Romani) e profonda quasi 400 metri. Tra i trattamenti: Aura solis Aufguss, Floating sound bath, Sun breath Meditation e Frozen mint scrub per alternare caldo e freddo, acqua, aromaterapia e meditazione e aiutare il corpo a ritrovare vitalità. Oppure Icing massage con Criosphere per sfruttare il freddo localizzato e regalare quell’immediata sensazione di freschezza e leggerezza, che, in fondo, è quella che si cerca d’estate.