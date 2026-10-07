Esselunga apre oggi due negozi a Roma. Alla guida del gruppo il nuovo Ceo Claude Sarrailh

Esselunga ha inaugurato oggi due nuovi negozi a Roma, in via Lattanzio 33, nel quartiere Balduina, e in corso d’Italia 32,strada che collega Porta Pinciana a Porta Pia lungo il tratto esterno delle Mura Aureliane.

Le aperture rafforzano la presenza del Gruppo nella Capitale e avvengono a pochi giorni dall’arrivo di Claude Sarrailh, che il 2 ottobre ha assunto ufficialmente il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale, anticipando la decorrenza inizialmente prevista per i primi di novembre. Sarrailh è appena arrivato da Ahold Delhaize, dove ricopriva il ruolo di CEO Europa e Indonesia, e le aperture di Roma rappresentano la prima uscita pubblica nel nuovo incarico.

“Sono orgoglioso di assumere la guida di Esselunga in un momento che testimonia la vitalità e le prospettive di sviluppo dell’azienda - ha dichiarato Claude Sarrailh - Le nuove aperture di Roma raccontano la capacità e la volontà di crescere rispondendo alle esigenze dei clienti. Inizio questo percorso con grande entusiasmo e con l’obiettivo di valorizzare le solide competenze presenti, rafforzare ulteriormente le performance e accompagnare la prossima fase di crescita”.

Il negozio di via Lattanzio ha aperto con insegna Supermarket mentre quello di corso d’Italia è un LaEsse, il format di vicinato dell’azienda ideato per una spesa veloce. Entrambi acquisiti nei mesi scorsi da Esselunga, riaprono dopo gli interventi realizzati per introdurre la nuova offerta.

L’operazione non ha pertanto determinato l’insediamento di nuove attività commerciali, ma ha confermato e rinnovato un servizio alla clientela.

Esselunga, inoltre, ha assunto direttamente i 47 dipendenti dei due precedenti esercizi: 37 persone di via Lattanzio e 10 di corso d’Italia garantendo la continuità occupazionale.

Il Supermarket di via Lattanzio, in una superficie di vendita di 635 metri quadri, propone un assortimento completo di circa 6.000referenze con la consueta attenzione per la convenienza, pensato per rispondere alle diverse esigenze di acquisto. L’offerta comprende pesce, carne, latticini e salumi confezionati, frutta e verdura, oltre ai servizi di gastronomia e panetteria con banco assistito. Completa la proposta la pasticceria Elisenda, disponibile confezionata a libero servizio e con possibilità di prenotazione. I clienti, inoltre, potranno usufruire della consegna a domicilio, per un’esperienza di acquisto ancora più comoda e completa.

LaEsse in corso d’Italia, pensata per spese rapide e frequenti, è uno spazio di 215 metri quadrati e presenta un assortimento essenziale ma diversificato di circa 3.000 referenze con pesce, carne, latticini e salumi, frutta e verdura.

Anche in questo negozio, sia pure di dimensioni più contenute, si trovano i servizi di gastronomia e panetteria con banco assistito, la pasticceria Elisenda, disponibile anche su ordinazione, e il servizio di consegna a domicilio.

Va ricordato che Esselunga, per fornire un contributo concreto ai clienti e contrastare il caro vita, consegnerà la spesa a casa con il servizio di e-commerce a Roma e nel Lazio, senza il costo aggiuntivo di 7,90 euro, dal 7 ottobre al 18 novembre incluso, con ordini di almeno 130 euro. Dal 9 ottobre la promozione sarà estesa in tutta Italia nelle aree dove Esselunga è presente.

Esselunga a Roma ha inaugurato il suo primo negozio nel 2017 nel quartiere Prenestino. Oggi, con le due nuove aperture, salgono a cinque i negozi nella Capitale: via Lattanzio e corso d’Italia si aggiungono infatti a viale Liegi, via Tomacelli e al superstore di Prenestino.

Il Gruppo è inoltre presente nel Lazio con il superstore di Aprilia, in provincia di Latina, inaugurato nel 2014, e con il servizio di e-commerce disponibile attraverso il sito esselunga.it e l’APP.

Queste operazioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di sviluppo nel mercato romano, dove Esselunga intende consolidare la propria presenza e la capacità di portare il proprio modello di servizio in diverse aree della città.

L’avvio dell’incarico di Claude Sarrailh, manager di lunga esperienza nel retail con alle spalle ruoli di vertice in gruppi globali, segna, allo stesso tempo, una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance dell’azienda.