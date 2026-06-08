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Cronaca locale |Dopo la discoteca

Milano, studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo

I fatti risalirebbero alla sera del 23 maggio scorso. Un giovane l'avrebbe trascinata in un luogo isolato nelle vicinanze del locale, nella zona est di Milano, dove poi sarebbero arrivati altri amici con cui avrebbe consumato la violenza

Milano, studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo
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Una studentessa spagnola di vent'anni in Italia per l'Erasmus ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano. I fatti risalgono alla sera del 23 maggio scorso. La giovane avrebbe conosciuto un ragazzo al "The Beach", locale alla periferia Est di Milano. Lui a un certo punto l'avrebbe trascinata in un'auto parcheggiata in un luogo isolato nelle vicinanze, dove sarebbe stato raggiunto da altri amici - quattro o cinque - con cui avrebbe poi abusato della ragazza.

Dopo la violenza subita, la vittima in stato di choc è stata accompagnata in taxi da un'amica al pronto soccorso della clinica Mangiagalli, per farsi vitare. Alcune ore dopo si è presentata in Questura per sporgere denuncia.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono affidate agli agenti della squadra mobile. Subito è stato attivato il "codice rosso" previsto per casi come questo.

La ragazza era andata in discoteca con una sua amica. Dopo quella drammatica serata la giovane ha fatto ritorno in Spagna dalla sua famiglia.

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