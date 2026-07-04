Non paga 50 euro d’affitto per 19 anni: avviato lo sfratto per il circolo Pd a Taranto

A Taranto è esplosa la grana del Pd: il consigliere regionale Giampaolo Vietri, esponente di Fratelli d’Italia, ha scoperto che il circolo dem “Fratelli Cervi” da 19 anni occupa una sede senza pagare l’affitto. L’immobile è di proprietà dell'Arca, ex istituto case popolari, e la quota di affitto che era stata prevista nel 2007 era irrisoria, appena 50 euro al mese che, però, pare che il Pd non abbia pagato. “Una morosità di fitti non pagati per ben 19 anni”, scrive Vietri in un comunicato, “così negli anni la morosità è arrivata alla ragguardevole cifra di circa 12.000 euro”.

Probabilmente un privato non avrebbe avuto 19 anni di tempo prima di un intervento da parte del proprietario dell’immobile. Ma il Pd sì: “ L'immobile, quindi, è dell'Agenzia regionale, loro governano la Regione Puglia da oltre 20 anni e da 19 sono tranquilli in questa sede senza pagare l'affitto, tutto torna... Peraltro le somme dei canoni che avrebbero dovuto versare sono risorse che l’Agenzia regionale doveva destinare alla manutenzione degli alloggi dell’edilizia popolare, molti dei quali versano in condizioni disastrose”. Non è chiaro il motivo per il quale il Pd non abbia provveduto al pagamento, per il momento il partito non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, evidentemente in imbarazzo per quanto emerso.

“Quel locale poteva essere assegnato ad Enti del terzo settore che operano a favore dei più fragili, come cooperative sociali e associazioni di volontariato, oppure a un'impresa artigiana. Invece è rimasto nelle mani di chi dovrebbe dare l'esempio, ma che per anni, non ha neppure pagato il canone di locazione! Questa è la ‘doppia morale’ della sinistra che aumenta l'IRPEF e la tassa sui rifiuti ai cittadini pugliesi, che dice ai cittadini di pagare, mentre loro sono i primi a non farlo!”, ha rincarato la dose Vietri.

Il suo intervento, per altro, è servito anche a smuovere un po’ le cose sul tema: “Dopo la richiesta di accesso agli atti so che l'Agenzia Regionale ha provveduto ad avviare il procedimento di rilascio dell'immobile con relativa richiesta di. Questo caso è emblematico di come il centrosinistra abbia potuto governare la Puglia in tutti questi anni”.