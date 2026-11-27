C’è una Milano che non si ferma mai. È quella che sale sulla linea 90 e sulla 91, si stringe tra i sedili, guarda fuori dal finestrino e attraversa quartieri che sembrano appartenere a mondi diversi. Di giorno studenti, impiegati e lavoratori. Di notte chi rientra, chi parte, chi cerca un modo per tornare a casa. Cambiano le storie. Il filobus continua a girare, instancabile, come se avesse il compito di tenere insieme una città sempre più difficile da decifrare. È da qui che parte «90-91 h24. Circonvalla. Voci, immagini, storie», il libro del regista Federico Frascherelli, del fotografo Lorenzo De Simone e dello scrittore Gino Cervi, presentato a BookCity. 24 tappe, 24 ore e un viaggio dentro la Milano che spesso sfugge. Perché la circonvallazione non è solo una linea di trasporto: è uno spaccato sociale, un osservatorio sulle trasformazioni urbane e delle nuove identità della metropoli.

«Per me, che sono arrivato da forestiero, la 90/91 è stato il primo mezzo che mi ha dato l’idea di viaggiare attorno alla città», racconta Frascherelli. «La cosa più forte era la variabile umana: sembrava un essere vivente». Tanto da spingerlo a realizzare un documentario per Radio3, osservando i passeggeri senza mai intervistarli. Cervi riporta invece il racconto alle origini: «La circonvallazione è un disegno ideale. Il primo piano regolatore, alla fine dell’Ottocento». Lungo quell’anello sopravvivono ancora le tracce della Milano industriale. E riaffiorano storie che sembrano uscite da un’altra epoca, come quella del conte Alberto Bonacossa, che nelle mattine più gelide andava a pattinare sul ghiaccio. La macchina fotografica di De Simone cattura invece la città di oggi: i fili elettrici che si incrociano sopra i filobus, i volti, le scritte in arabo, i quartieri che cambiano pelle. Una Milano sempre più cosmopolita.

In un momento in cui si discute di mobilità, costi e disuguaglianze, il libro mette sul tavolo anche una questione concreta: poter attraversare Milano con due euro non è soltanto una comodità, ma un fatto di accessibilità e democrazia. La 90/91 continua a fare il suo giro. E racconta una città che forse i milanesi stessi non hanno più il tempo di guardare.