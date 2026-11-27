Buone notizie per i milanesi: la Sormani rimane biblioteca pubblica e sarà arricchita di nuove funzioni. A garantirlo l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi che ieri ha annunciato una delibera in cui si specificano le nuove funzioni. Ecco quindi che la biblioteca centrale avrà aule studio più grandi , ospiterà archivi e diventerà polo museale. «Ci tengo a fugare ogni dubbio: ho portato una delibera in Giunta che definisce le funzioni di Sormani come biblioteca pubblica, quindi con servizio di prestito e restituzione libri» ha dichiarato Sacchi.

Trasferito il patrimonio librario - pari a 700mila volumi - alla nuova Beic, si libereranno spazi per ampliare le funzioni della biblioteca. «Innanzitutto ampliamo le aule studio - annuncia l’assessore - quindi sempre più spazi a disposizione dei giovani o di chi vuole consultare un volume, prenderlo in prestito e leggerlo».

La seconda buona notizia è che torna nella Sala del Grechetto «il ciclo di Orfeo», fresco di restauro. Il piano nobile diventerà un luogo di frequentazione museale con questo magnifico ciclo pittorico. «E poi c’è l’aspetto della valorizzazione degli archivi - continua Sacchi - : il catalogo di Sormani passa alle funzioni della Beic, a questo grande cervello automatizzato che permetterà di accogliere 2,5 milioni di volumi, quindi si libererà tanto spazio e pensiamo di valorizzare gli archivi della nostra città». In passato, ha ricordato l’assessore, è nata la Cittadella degli Archivi, luogo pubblico straordinariamente importante. Ecco che su questo modello «anche Palazzo Sormani potrà essere un luogo di valorizzazione archivistica e di valorizzazione di quei documenti che rappresentano le nostre fonti e le nostre radici». Aperta la possibilità di ospitare archivi di altre istituzioni pubbliche come le università.

In questa fase di passaggio, comunque, la biblioteca non chiuderà.