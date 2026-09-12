Oltre 7mila mamme si sono dimesse. Corsi gratis per conciliare vita-lavoro

Il 71,9% delle donne lavora e quindi Milano è una delle poche città italiane a viaggiare sui livelli europei di occupazione femminile. Ma l’arrivo di un figlio rappresenta ancora per tante un momento critico, tant’è che nel 2025, nella Città metropolitana di Milano, su 9.212 dimissioni volontarie di neogenitori, 7.042 hanno riguardato le madri e solo 2.170 i padri. Le donne rappresentano il 76% del totale. Tra le motivazioni indicate dalle neomamme: per il 40,4% l’assenza di servizi adeguati e il 33,7% la difficoltà di conciliare vita familiare e professionale. Tra i padri la principale ragione delle dimissioni è il passaggio a un’altra azienda. A partire da questi numeri e dalla necessità di promuovere una genitorialità realmente condivisa, Terziario Donna Confcommercio Milano e l’assessorato allo Sviluppo economico del Comune lanciano la terza edizione di «Geni.A.L Genitori al lavoro», il corso di formazione gratuito rivolto alle coppie milanesi prima o dopo la nascita di un figlio, per offrire informazioni pratiche, consigli, strategie, tecniche di bilancio familiare utili a favorire una gestione equilibrata e condivisa. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Sfera MediaGroup, Geni.A.L approda a Bimbinfiera, l’evento dedicato a famiglie, genitori e futuri genitori, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre al Superstudio Maxi di Milano. Ci sarà uno spazio dedicato con accesso ingresso libero (previa prenotazione su Eventbrite). Tra i protagonisti, Azzurra Rinaldi, economista e fondatrice Equonomics, Katty Ciarallo, pedagogista esperta di sostegno alla genitorialità, Alessandra Kustermann, ginecologa e presidente di SVS Donna Aiuta Donna, Angelo Pisani, attore e autore, Daniele Marzano e Mickol Lopez di «GuidaSenzaPatente», Elisabetta Pesenti, co-founder de La Luna del Grano. In programma anche workshop con Marzia Mirabella, pedagogista, e Antonio Oriolo, consulente finanziario. «L’auspicio - sottolinea l’assessore Alessia Cappello - è che iniziative come questa possano aiutare le coppie a costruire un equilibrio familiare più solido e sostenibile, migliorando il benessere della famiglia sul piano

economico, psicologico e organizzativo». La genitorialità «è un tema sociale, ma anche economico, che riguarda da vicino il mondo delle imprese: quando diventare genitori penalizza il percorso professionale, e più spesso succede alle donne, a risentirne sono anche le aziende, che perdono competenze, professionalità e potenzialità» afferma Vasiliki Pierrakea, vicepresidente Terziario Donna Confcommercio Milano. Nel 2025 il tasso di occupazione delle madri tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio in età prescolare si è fermata al 58,2%, contro il 66,1% delle donne senza figli in età prescolare. I dati dell’Ispettorato nazionale del Lavoro dicono che nel 2025 solo in Lombardia ancora 8.542 madri lavoratrici hanno lasciato il proprio impiego dopo l’arrivo dei figli, il 65% delle dimissioni presentate lo scorso anno.