Paura in Piazza Duomo, incendio vicino alla Rinascente: le fiamme e l'alta colonna di fumo

Incendio all'alba di questa mattina a Milano, a poca distanza dal Duomo. Sono divampate le fiamme e una colonna di fumo nero si è levata verso il cielo, generando subito allarme. C'è stato timore per la Rinascente, dato che le fiamme erano molto vicine, ma pare che il rogo non abbia interessato quell'edificio, rimasto illeso.

Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, l'incendio ha interessato un appartamento di corso Vittorio Emanuele, per la precisione un palazzo abitato al civico 31. Il rogo si sarebbe originato sulla terrazza.

L'allarme è scattato intorno alle 6.00 e sul posto sono accorsi quattro mezzi dei vigili del fuoco, autopompe e autoscale. Fra le cause del rogo c'è l'ipotesi – da confermare – che si sia trattato del malfunzionamento di un condizionatore. Le fiamme hanno poi trovato altro materiale da bruciare, tra cui mobili, divani, cuscini e altri elementi che hanno portato alla colonna di fumo nero che è stata avvistata da varie zone della città.

Circa 10 metri quadri della terrazza è stata divorata dalle fiamme. Per fortuna almeno l'appartamento non è stato coinvolto. Non sono stati segnalati feriti, e intorno alle 9.00 i vigili del fuoco sono riusciti a sedare del tutto l'incendio.

Presenti alle operazioni anche gli agenti della polizia di Stato e gli agenti della Locale, che hanno provveduto a chiudere una parte di corso Vittorio Emanuele per

consentire ai vigili del fuoco di operare e tutelare l'incolumità dei cittadini.

Sono in corso le indagini degli inquirenti.