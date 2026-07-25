Paura nel bresciano, avvistato un varano nelle campagne: il mistero su come sia arrivato lì

È allarme nelle campagne del Bresciano, dove da circa due settimane un varano si sta aggirando nello sconcerto generale degli agricoltori e dei residenti. Pare che il primo avvistamento risalga a inizio luglio, ma la notizia ha cominciato a circolare in queste ultime ore. Al momento è mistero su come il grosso rettile sia arrivato dove si trova; è molto probabile che sia scappato da qualcuno che lo aveva con sé, o che sia stato abbandonato.

Stando a quanto riferito dal Quotidiano di Brescia, il primo ad avvistare il varano è stato è stato un indiano - Bhawan Dhanoa - che lavora come dipendente di un’azienda agricola della zona. L’uomo ha parlato di “serpente con le zampe”. Nei giorni successivi, il rettile è stato nuovamente avvistato.

Alcuni giorni fa qualcuno è riuscito a fotografarlo, e da allora si ha la conferma: c’è un varano che si aggira nelle campagne tra i comuni di Montichiari e Calcinato.

Chiaramente c’è paura, perché si tratta di un animale abbastanza sconosciuto dalle nostre parti. Non è una specie autoctona della fauna italiana. I varani sono tipici dell’Africa, dell’Asia meridionale e sud-orientale, e dell’Australia. Inoltre, pare che questo esemplare si sia dimostrato molto aggressivo. Avvicinato da un agricoltore, ha spalancato le fauci e ha cominciato ad avvicinarsi in maniera minacciosa. Ecco perché ultimamente gli agricoltori si stanno muovendo in gruppo quando devono raggiungere i campi per irrigare.

Inizialmente si è pensato che il varano in questione fosse un esemplare di tegu argentino, un rettile simile ma innocuo per l’uomo. In un secondo momento si è espresso un veterinario esperto di rettili, oltre che responsabile di uno zoo. A seguito di un sopralluogo effettuato insieme ai carabinieri della Forestale e agli uomini della polizia Provinciale e Locale, l’esperto ha dichiarato che l’animale è un varanus salvadorii, un animale che può facilmente raggiungere i 20 kg di peso e che, purtroppo, possiede delle ghiandole che contengono tossine. Ecco perché è necessario approcciarsi al rettile con prudenza.

Considerata la situazione, il sindaco di Montichiari Marco Togni ha emesso un’ordinanza di divieto di circolazione a piedi nell’area in cui è stato e viene avvistato il varano. Il territorio viene costantemente monitorato ed è stato avvisato anche il sindaco di Calcinato.