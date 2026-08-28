Perugia, vettura si ribalta nella notte: morti due ragazzi di 17 anni, tre feriti

È di due morti e tre feriti il pesante bilancio del gravissimo incidente avvenuto nel perugino poco dopo la mezzanotte. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 17 anni, deceduti nonostante l’intervento dei soccorsi.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto a Sant’Enea, lungo la 317 Marscianese. Si tratta della strada che unisce Perugia e Marsciano. A quanto pare sull’auto, una Mercedes Classe A, viaggiavano cinque ragazzi giovanissimi di età compresa tra i 17 e i 18 anni. A guidare il veicolo, dunque, un 18enne.

Gli inquirenti devono ricostruire le dinamiche dell’incidente, ma sembra che a un certo punto, mentre stava percorrendo l’abitato di Sant’Enea, l’automobile abbia improvvisamente sbandato in curva, ribaltandosi più volte. Il veicolo ha poi finito con lo schiantarsi violentemente contro un muro perimetrale.

I due 17enni, che viaggiavano sui sedili posteriori, sono stati sbalzati all’esterno.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvare i due minorenni. Troppo gravi le ferite riportate, i due sono stati dichiarati morti. Secondo le ultime informazioni trapelate, sono entrambi residenti a San Martino in Colle.

Quanto agli altri tre ragazzi, le ambulanze del 118 li hanno trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nessuno di loro sarebbe grave, e uno sarebbe già stato dimesso questa mattina.

A intervenire sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e i carabinieri. Presenti anche gli uomini della polizia locale di Perugia, che hanno permesso i rilievi sul posto.

Rimane da capire che cosa abbia provocato il gravissimo incidente. Le indagini sono in corso.

“È una notizia terribile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento. In questo momento ogni parola appare insufficiente di fronte a una tragedia così grande. Il pensiero mio e dell’intera amministrazione comunale va innanzitutto alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e alle comunità che oggi piangono la loro scomparsa. Sarà mia cura entrare quanto prima in contatto con le famiglie per esprimere personalmente la vicinanza della città di Perugia. Ai giovani rimasti feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta ripresa”, ha dichiarato il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi, come riportato da Perugia Today.