Prato, agenti salvano una bambina di 2 anni rimasta chiusa in auto

Solo un grosso spavento e nulla più, per fortuna. A poche ore dalla tragedia registrata a Roma, a Prato una bambina di 2 anni è stata salvata dagli agenti della polizia Municipale dopo essere rimasta chiusa in auto al sole per diversi minuti. L'episodio si è verificato giovedì mattina, attorno alle ore 12.00: una pattuglia del Reparto Territoriale si trovava a transitare lungo via dei Ciliani, dopo aver effettuato un intervento disposto dalla Centrale operativa in quella zona. Giunti all'altezza del civico 132, gli agenti hanno individuato un gruppetto di persone nei pressi di un Suv nero in sosta e hanno notato i tentativi di aprire la vettura. Giunti sul posto, hanno subito intuito il pericolo: all'interno del veicolo si trovava una bimba di poco meno di 2 anni, rimasta accidentalmente chiusa dentro.

Il padre della piccola aveva dimenticato le chiavi sul sedile e l'auto si era chiusa automaticamente. In base a quanto riferito dai genitori, presenti sul posto insieme al fratello quindicenne, la bambina era chiusa all'interno della macchina sotto il sole da almeno 15 minuti. Un lasso di tempo pericoloso considerando le alte temperature in quella fascia oraria. La piccola, infatti, ha iniziato a soffrire il gran caldo, urlando e piangendo a squarciagola. Come anticipato, l'intervento della polizia Municipale è risultato provvidenziale: gli agenti hanno spaccato il deflettore posteriore dell'auto, aprendo così lo sportello e salvando la piccola. I presenti hanno subito contattato i sanitari del 118 per accertarsi dello stato di salute della bambina: i controlli del caso hanno confermato che sta bene.

Un sospiro di sollievo per la coppia di Prato, fortunatamente. Purtroppo nel periodo estivo sono state registrate diverse tragedie legate ai bambini rimasti in auto sotto il sole e, come anticipato, un dramma è stato annotato ventiquattro ore fa nella Capitale. La piccola Stella di 14 mesi è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre in un parcheggio di via dei Fucilieri, nel quartiere di Cecchignola. Una sciagura che ha scosso l'opinione pubblica italiana, ma purtroppo non si tratta di un caso isolato. Nelle stesse ore si è verificata una tragedia simile in Belgio: a Charleroi, nel parcheggio dell'ospedale Saint-Joseph, un bebè di 6 mesi è morto all'interno dell'auto dove la madre - un'infermiera - lo aveva lasciato, convinta di averlo già portato all'asilo nido. In entrambi i casi, ogni tentativo di salvare la vita dei piccoli è risultato purtroppo vano.