Bimba di un anno morta in auto a Roma: forse dimenticata nel seggiolino

Articolo in aggiornamento

Ogni tentativo di salvarle la vita da parte dei soccorritori è risultato purtroppo vano: una bambina di un anno è deceduta all'interno di un'autovettura posteggiata lungo una strada di Roma.

Il tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno quando, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati alcuni militari dell'Esercito di stanza nella cittadella delle forze armate del quartiere romano di Cerignola a notare la bimba dentro un veicolo posteggiato al lato della strada in via dei Fucilieri. Uno degli uomini accorsi sul posto ha sfondato un finestrino dell'auto per portare soccorso alla piccola, che in quel momento era già priva di sensi.

Il personale medico delle ambulanze giunte sul posto dopo le segnalazioni inoltrate al 118 dai militari ha cercato in ogni modo di rianimare la bambina e di salvarle la vita. Purtroppo, tuttavia, ogni tentativo è risultato vano. In via dei Fucilieri sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno provveduto a recitare l'intera zona per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi del caso. La vettura è ovviamente stata posta sotto sequestro dai carabinieri.

Il sospetto degli inquirenti è che la bimba sia stata lasciata da sola in auto da uno dei due genitori, ma chiaramente le indagini per ricostruire l'intera vicenda sono tuttora in corso. A rendere plausibile tale ipotesi, stando a quanto riferito da Sky Tg24, il fatto che la piccola stamani era attesa all'asilo da lei frequentato, dove tuttavia non è mai arrivata.