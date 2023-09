A Rho una rassegna di boxe contro la violenza sulle donne

Un "pugno" alla violenza. Si è conclusa domenica 17 settembre 2023 presso il Rho Center la seconda edizione di Ring Roosters, una rassegna di incontri pugilistici a sostegno della raccolta solidale per gli alloggi in cui accogliere donne vittime di violenza.

L'evento, patrocinato dal Comune di Rho, è stato organizzato in collaborazione con gli atleti dell’associazione sportiva Francis Boxing Team. Ospiti della giornata l'assessore allo sport Alessandra Borghetti e l'assessore alle politiche sociali Paolo Bianchi, i rapper italiani Rhove e Lazza, lo chef Simone Rugiati e il TikToker Rimoldigno.

La giornata segue una settimana ricca di appuntamenti a favore di cause sociali, atte alla forte sensibilizzazione contro la violenza, per celebrare e difendere l’unicità di ogni individuo e l’importanza del rispetto, con l’obiettivo di collaborare al progetto Seconda Stella, ovvero l’allestimento di due alloggi per l’accoglienza di donne vittime di violenza, uno a Rho e uno a Bollate.

Il centro commerciale Rho Center ha sostenuto il Centro Antiviolenza Hara, mettendo a disposizione il proprio spazio e allestendo uno stand in galleria dove è stato possibile dare un contributo attraverso la donazione di prodotti casalinghi e di arredo. Le operatrici del Centro antiviolenza erano presenti all’interno del centro commerciale per illustrare le modalità di accesso al centro Hara e le sue attività.

L’iniziativa, inaugurata lunedì 11 alle ore 10, si è conclusa nella serata di domenica 17 settembre con diversi match di alto livello su un ring nel parcheggio del Centro. Un evento sportivo inclusivo aperto a tutti, donne, bambini e pugili professionisti, durante il quale sono stati disputati 3 match per giovani atleti dai 9 ai 12 anni che si avvicinano alle gare e al mondo della boxe, 8 match di atleti dilettanti di cui due ragazze e un match pro con il campione italiano under 22 Francesco Paparo contro un atleta internazionale arrivato dalla Georgia. L’ingresso di Paparo è stato accompagnato da Rhove, il rapper italiano originario di Rho e dal rapper e producer Lazza.