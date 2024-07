Roma, paura al centro commerciale: scatta la rapina con sparatoria

Ascolta ora 00:00 00:00

Rapina con sparatoria in un centro commerciale di Roma Est. Sono stati momenti di forte tensione questa mattina - mercoledì 10 luglio - in un supermercato sito nella zona di Lunghezza, quando due uomini armati hanno fatto irruzione in una gioielleria che si trova all'interno del complesso per puntare le loro armi contro la commessa e intimarle di consegnare i monili. In quel momento nell'esercizio commerciale si trovavano anche i vigilantes, subito intervenuti per bloccare i malviventi. Ne è nato un conflitto a fuoco che ha scatenato il panico.

La ricostruzione

Stando alle informazioni trasmesse sino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle ore 10.00. Una volta entrati in gioielleria, i malviventi hanno sfoderato le pistole, minacciando commessi e clienti. Nel tentativo di rispondere all'attacco, anche i vigilanti hanno estratto le loro armi, e la situazione è in breve degenerata. Si è infatti scatenato un conflitto a fuoco armato all'interno dello stesso esercizio commerciale. Qualcuno ha provvidenzialmente allertato le forze dell'ordine e sul posto si è precipitata una volante della Polizia di Stato.

Purtroppo all'arrivo degli agenti i criminali erano già in fuga. Pare infatti che, conclusa la sparatoria, i due uomini siano riusciti a raggiungere il loro mezzo - una Punto grigia - e a scappare con il bottino.

Caccia all'uomo

Le ricerche sono partite intorno alle 10.30. I malviventi sono riusciti a portarsi via qualcosa dal negozio, anche se non è ancora possibile quantificare il danno economico. Sembra che i due abbiano preso alcuni monili esposti in una vetrina.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, riportato da FanPage, i rapinatori avevano un accento del Sud Italia.

Gli inquirenti stanno prendendo visione delle telecamere di sorveglianza presenti nel negozio e nel centro commerciale con la speranza di ottenere elementi utili alle indagini. In corso ledei responsabili.