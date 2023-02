La salma "non si trova". Per il neonato morto al Pertini slittati i funerali

I funerali del piccolo Carlo Mattia, il bimbo morto al Pertini mentre la madre lo teneva accanto a sé, sono stati celebrati con una settimana di ritardo rispetto alla data prefissata per le esequie perché la salma era " irreperibile ". È quanto emerge dall'esposto presentato in Procura dai genitori del neonato - riporta Repubblica.it - assistiti dagli avvocati Alessandro Palombi e Michela Tocci. Sul caso è stato aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo contro ignoti.

Il trasferimento della salma

Una tragedia nella tradegia per la mamma e il papà del piccolo Carlo Mattia. Stando a quanto hanno messo nero su bianco i due legali, l'ospedale Pertini non avrebbe comunicato alla coppia che la salma del figlioletto era stata trasferita al Policlinico Umberto I. I genitori del neonato si erano rivolti ad un'agenzia funebre per organizzare l'esequie. Quando è stato chiesto loro di consegnare tutta la documentazione necessaria, avrebbero scoperto che l'ospedale " non aveva comunicato all'anagrafe la richiesta di registrazione del neonato ", scrivono gli avvocati Palombi e Tocci nella denuncia. L'inghippo burocratico avrebbe fatto slittare il funerale di una settimana: è stato poi celebrato, in forma molto intima, lo scorso 20 gennaio.

La denuncia