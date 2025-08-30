Salva i suoi figli e scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo del papà eroe

Si conclude con un triste epilogo la vicenda di Sergio Corsano, il papà di 55 anni scomparso nelle acque del Lago di Como, dopo essere riuscito a mettere in salvo i suoi figli. Le ricerche stavano andando avanti da giorni, e oggi, purtroppo, il drammatico esito. Ogni speranza si è spezzata. Corsano è stato rinvenuto nelle a 220 metri di profondità.

Questa drammatica storia comincia nella giornata dello scorso 25 agosto. Sergio Corsano si trovava nel territorio di Dorio (Lecco) insieme a moglie e figli. La famiglia era in vacanza. L'uomo, di origini italiane ma nato a Essen, in Germania, gestiva un bistrot a Bühl. In Italia stavano trascorrendo una piacevole villeggiatura e quel giorno, lui, la moglie Nathalie di 44 anni e i due figli minorenni, di 10 e 14 anni, avevano preso a noleggio una barca a Dongo.

Nel corso della gita sul lago, tuttavia, deve essere accaduto qualcosa. I figli, infatti, sono finiti in acqua - probabilmente a causa di una caduta accidentale - e il 55enne ha fatto il possibile per salvarli. L'uomo si è subito tuffato per raggiugere i ragazzini. Purtroppo Sergio non aveva alcuna protezione, neppure il giubbino salvagente. Dopo aver aiutaro i figli a risalire in barca, è stato fagocitato dalle acque, senza più risalire.

L'allarme è stato dato subito, e sono partite immediatamente le ricerche, anche se sono occorsi giorni per arrivare all'altroce verità. Nel corso della giornata di oggi, sabato 30 agosto, la tragica notizia. I soccorritori sono riusiusciti a individuare Sergio Corsano, si trovava a 220 metri di profondità. Due sommozzatori lo hanno recuperato e portato a riva.

A partecipare all'operazione alcuni comparti speciali inviati da più Regioni e un elicottero inviato dal Reparto Volo Lombardia.

Il lago, dunque, non ha lasciato scampo a questo papà eroe. Del triste caso si occuperanno le forze dell'ordine.