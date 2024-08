Sangue per le strade di Milano, 24enne accoltellato dall'ex della compagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un'aggressione a Milano, stavolta nel popolare quartiere di Quarto Oggiaro, in via Carlo Amoretti. Un giovane di 24 anni è infatti stato accoltellato in mezzo alla strada e ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Gli agenti della polizia di Stato sono sulle tracce del responsabile, riuscito a scappare.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto di sangue si è verificato nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, intorno alle ore 15.00. L'allarme è scattato quando un ragazzo italiano di 24 anni è stato aggredito in via Carlo Amoretti mentre si trovava insieme alla fidanzata 27enne, anch'ella italiana. Sotto lo sguardo della donna, il 24enne è stato accoltellato da un uomo di 30 anni, il presunto ex della 27enne. Subito dopo aver inferto il colpo, l'aggressore si è dato alla fuga.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu, e gli uomini della squadra volante della Questura di Milano. Il 24enne, che perdeva sangue dal torace, zona in cui era stato accoltellato, è stato stabilizzato, caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il ragazzo si trova adesso ricoverato in gravi condizioni ma, secondo le ultime notizie arrivate dal nosocomio, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Gli inquirenti si trovano già al lavoro per cercare di rintracciare il responsabile. L'attenzione degli agenti è rivolta all'ex compagno della fidanzata del 24enne. Alla base dell'accoltellamento, dunque, potrebbero esserci delle ragioni di natura passionale.

Gli investigatori stanno cercando di recuperare le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona per risalire all'identità dell'aggressore. Da capire, inoltre, l'effettivo movente, non si esclude alcuna pista.