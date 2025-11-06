Scontro tra bus e auto: muore il conducente della vettura, feriti venti studenti

Momenti di paura questa mattina ad Arignano, piccolo comune del Torinese, dove si è verificato un grave incidente stradale tra un’automobile e un autobus di linea. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo, intorno alle 8, orario di punta per il traffico scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica da parte dei carabinieri e della polizia locale, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente o lateralmente con il bus, che in quel momento trasportava una cinquantina di passeggeri, perlopiù studenti diretti a scuola.

Una vittima e diversi feriti lievi

A perdere la vita è stato il conducente dell’automobile, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Sul bus, invece, si contano circa venti feriti lievi, quasi tutti ragazzi tra i 14 e i 18 anni. I giovani, in stato di choc e con contusioni di varia entità, sono stati medicati sul posto o trasportati per accertamenti negli ospedali della zona. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Soccorsi immediati e traffico bloccato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, insieme a diverse ambulanze e all’elicottero del servizio regionale di elisoccorso, atterrato in un campo poco distante. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il corpo del conducente dell’auto e a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause dello scontro. Non si esclude nessuna ipotesi, dall’errore umano a un guasto meccanico. Gli inquirenti stanno acquisendo le testimonianze dei passeggeri e le immagini delle eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Nel frattempo, la comunità di Arignano è sotto choc per l’accaduto. Il sindaco ha espresso cordoglio per la vittima eai giovani coinvolti, ringraziando i soccorritori per la rapidità dell’intervento.