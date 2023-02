La notte in ospedale, poi l'incidente mortale: "Ho avuto un colpo di sonno"

Il piccolo Eduard Bressaglia, morto a soli 4 anni nel terribile incidente di sabato pomeriggio, a Spresiano (Treviso), aveva trascorso la notte in ospedale per via di una forte tosse. La madre Nicole lo stava riportando a casa quando, sopraffatta dalla stanchezza, ha sbandato con l'auto lungo la strada del ritorno finendo contro un platano. " Ho avuto un colpo di sonno ", avrebbe raccontato sotto choc la donna ai soccorritori giunti sul posto.

L'incidente

Stando a quanto riporta Il Messaggero, mamma e figlio stavano rincasando quando, pochi minuti di arrivare a casa, in Via Falcone, l'auto ha impattato contro un albero. Il tragico impatto si è verificato attorno alle ore 14, all'altezza del negozio "Il Tulipano, in via Dante Alighieri. Nicole, 34 anni, originaria della Repubblica Ceca, ha chiuso gli occhi per qualche secondo perdendo il controllo della vettura, una Bmw. Il suv ha sbandato verso destra, in un tratto di rettilineo, quindi ha abbattuto un cartello stradale salvo poi schiantarsi contro un albero.

La tragedia

Due controllori della Mom (l'azienda dei trasporti pubblici di Treviso ndr) e una donna bengalese che stava percorrendo la strada a piedi hanno assistito al violentessimo impatto. Sicché si sono precipitati in aiuto della 34enne e del figlioletto nell'attesa dell'ambulanza. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, hanno provato a rianimare il bimbo, già agonizzante, prima di caricarlo sul mezzo di soccorso. Purtroppo, però, il piccolo Eduard non ce l'ha fatta: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

"Ho preso sonno"