Un suv finisce contro un albero e muore un bimbo. La mamma alla guida: "Ho preso sonno"

Finisce in tragedia un incidente stradale a Visnadello di Spresiano, in provincia di Treviso. Un bimbo di soli 4 anni che viaggiava in auto insieme alla mamma ha perso la vita dopo il violento impatto contro un albero a bordo della carreggiata.

Il colpo di sonno e l'impatto

Il dramma nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio. Madre e figlio stavano viaggiando a bordo di una Bmw X1 bianca lungo la strada statale 13 Pontebbana al km 33,900 a Spresiano.

La vettura stava procedendo a velocità normale quando, intorno alle 13:50, ha sbandato all'improvviso ed è andata a schiantarsi contro un platano, che costeggiava la carreggiata. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'auto è rimasta seriamente danneggiata. L'allarme è stato dato da due dipendenti della Mom che viaggiavano dietro la Bmw e hanno prestato i primi aiuti, aiutando la madre a estrarre il bambino dalla vettura. Sul posto si sono precipitati i soccorsi.

Oltre alla polizia locale, i sanitari del 118 e i carabinieri di Treviso, anche le squadre Anas. A seguito dell'incidente, la donna che si trovava alla guida della vettura, una 34enne di origini dell'Est Europa, è riuscita ad uscire dall'abitacolo. È apparso invece subito molto grave suo figlio, un bimbo di quattro anni.

La 34enne è stata trasportata al pronto soccorso. Prima di essere trasferita in ospedale, la donna, visibilmente sotto choc, è riuscita a riferire agli inquirenti di aver " preso sonno ". Per il piccolo, rianimato sul posto, si è attivato l'elisoccorso, così da raggiungere il prima possibile il nosocomio più vicino.

La tragedia

Un colpo di sonno, dunque, potrebbe essere alla base del drammatico incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi del caso. Spetterà ora ai carabinieri di Treviso, incaricati di seguire il caso, fare luce sulla vicenda e confermare o meno la versione della 34enne.

Purtroppo la notizia del decesso del bambino è giunta poco dopo il suo trasferimento in ospedale. Le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.