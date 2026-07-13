Solidarietà, il premio "Costruiamo il Futuro" alla decima edizione: un sostegno concreto a 100 associazioni

Il premio "Costruiamo il Futuro" diventa ancora più grande e per la sua decima edizione si prepara a dar vita a una festa straordinaria aperta all’intera provincia di Milano e dedicata alla solidarietà e allo sport. Protagonisti saranno ancora una volta gli Eroi del quotidiano, i volontari del territorio: in questa edizione record verranno sostenute cento associazioni.

L’iniziativa benefica, realizzata dalla stessa Fondazione Costruiamo il Futuro con la collaborazione di partner come Intesa Sanpaolo, Dils, Enel, Flutter Southern Europe & Africa (SEA), e decine di altri partner, nasce infatti con l’obiettivo di supportare – attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro e fornitura di materiali e attrezzature – il lavoro delle associazioni di volontariato della Provincia di Milano.

BANDO APERTO FINO AL 7 SETTEMBRE

Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di questa edizione speciale, nel corso della quale è stata annunciata l’apertura del bando di partecipazione (che verrà chiuso il 7 settembre). Possono, quindi, fin d’ora compilare online la domanda tutte le associazioni e organizzazioni non profit, gli enti del Terzo settore e i gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa all’interno della provincia milanese. Il form d’iscrizione è disponibile sul portale costruiamoilfuturo.it.

Gli operatori e i volontari della Fondazione Costruiamo il Futuro faranno visita a tutte le realtà iscritte per conoscerne da vicino le attività, i progetti e i bisogni. A selezionare le richieste sarà in seguito un Comitato d’onore composto da soci della Fondazione, partner del Premio e istituzioni che collaborano allo svolgimento del progetto.

UN MILIONE DI EURO DISTRIBUITO IN TOTALE NEL MILANESE

«Il volontariato rappresenta un patrimonio fondamentale per Milano – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Ci sono tante persone che lavorano nell’ombra tutti i giorni per fare qualcosa di buono per gli altri, senza mai chiedere nulla in cambio. Il Premio Costruiamo il Futuro nasce per loro, per sostenerli e celebrarli come meritano. Grazie alla collaborazione dei partner del progetto, in questa decima edizione desideriamo consegnare la cifra record di duecentomila euro e superare così nelle dieci edizioni del Premio di Milano l’importo complessivo di un milione di euro a oltre 500 enti del Terzo settore».

L’evento finale del Premio Costruiamo il Futuro di quest’anno si terrà il 10 ottobre all’Allianz MiCo. Saranno inoltre insigniti di una medaglia d’oro anche due volontari che si sono contraddistinti per dedizione e abnegazione nell’esercizio della loro opera.

PIAZZA DELLO SPORT E DELL’INCLUSIONE CON LA COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE FIERA MILANO

Nel corso della giornata prenderà vita anche la Piazza dello Sport e dell’Inclusione, realizzata insieme a Fondazione Fiera Milano, un grande spazio aperto a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini, pensato per far vivere in prima persona i valori dello sport, dell'inclusione e della solidarietà.

«Siamo orgogliosi di affiancare la decima edizione del Premio Costruiamo il Futuro, un’iniziativa che da anni valorizza il ruolo essenziale del volontariato, dell’associazionismo e dello sport nel rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità. Crediamo che lo sport sia una straordinaria occasione di crescita, educazione e partecipazione, capace di unire le persone e promuovere una cultura dell’inclusione. Per questo abbiamo scelto di sostenere concretamente il progetto, contribuendo alla realizzazione dei campi di allenamento dedicati ai ragazzi con disabilità e affiancando l’associazione anche attraverso l’attribuzione dei premi alle realtà associative più meritevoli. È un impegno che mette al centro le persone e il loro diritto di vivere pienamente l’esperienza sportiva, creando spazi di incontro, relazione e condivisione. Un esempio concreto di come la solidarietà, quando si traduce in azioni, possa generare valore e opportunità per l’intera comunità. Questo sostegno si inserisce pienamente nelle linee guida che Fondazione Fiera Milano si è data per promuovere lo sport come leva di inclusione e la disabilità come ambito prioritario di intervento, contribuendo al tempo stesso a dare continuità alla legacy olimpica, affinché i valori e le opportunità generate dai Giochi continuino a produrre benefici duraturi per il territorio e per le persone», afferma Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

PREMIO SPECIALE GLORIA GRIMOLDI

Anche per questa decima edizione milanese del Premio Costruiamo il Futuro sono previsti alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio speciale Gloria Grimoldi, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, verrà assegnato a un’associazione che si è distinta in ambito educativo e formativo, prestando particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze.

«Con il Premio Speciale Gloria Grimoldi vogliamo riconoscere e sostenere quelle realtà che, attraverso l’educazione e la formazione, costruiscono opportunità concrete per le persone più fragili. Un riconoscimento che custodisce il ricordo di una collega straordinaria e rinnova l’impegno di Intesa Sanpaolo nel contrasto alle disuguaglianze e nella promozione di comunità più inclusive e coese», dichiara Paola Musso, Executive Director Comunicazione Immagine Intesa Sanpaolo.

PREMI SPECIALI THIS IS MY MILANO: «PASSIONE E GRATITUDINE PER LE ASSOCIAZIONI DELLA CITTÀ»

Per il quarto anno consecutivo, Dils promuove i 12 Premi Speciali This is My Milano, dedicati ad associazioni che si occupano della comunità negli ambiti dell'inclusione sociale, dell'educazione, dello sport, dell'arte e della cultura.

«Siamo felici di festeggiare questo anniversario insieme alla Fondazione Costruiamo il Futuro – commenta Giuseppe Amitrano, Founder e Group CEO di Dils – e di sostenere il Premio, che ogni anno ci fa conoscere realtà straordinarie con cui condividere percorsi, storie e progetti. Un ringraziamento alla Fondazione, che in questi dieci anni ha saputo promuovere con passione e creatività il tessuto associativo della nostra città. La Milano delle associazioni e del volontariato è quella che amiamo di più: la Milano del fare, della generosità e dell'autenticità. È a questa Milano che dal 2020 dedichiamo This is My Milano, il nostro progetto di responsabilità sociale, un gesto di gratitudine verso la comunità che ci ha visto crescere. In questi anni abbiamo sostenuto oltre 160 iniziative e 90 associazioni, con l'obiettivo non solo di supportarle concretamente, ma anche di dare voce alle tante realtà che ogni giorno si prendono cura del nostro territorio».

PREMIO SPECIALE FLUTTER SEA

Il premio speciale Flutter SEA (Southern Europe & Africa), infine, riconosce un supporto concreto a un progetto che si è distinto per la promozione dello sport come strumento di inclusione e riconoscimento sociale, oltre che di puro divertimento, in linea con la volontà di Flutter SEA di costruire un impatto positivo e duraturo per le comunità in cui opera.

«Il premio Costruiamo il Futuro rappresenta un esempio concreto di ciò che intendiamo per impatto positivo: un modello che nasce dall'ascolto dei territori, valorizza le associazioni che ogni giorno operano nelle comunità e riconosce nello sport uno straordinario strumento di inclusione, crescita e partecipazione – dichiara Manuela Belmonte, Chief Legal & Risk Officer Flutter SEA –. Confermare il nostro sostegno come Main Partner è motivo di grande orgoglio. Anche quest'anno, attraverso l'assegnazione del Premio Speciale, potremo sostenere in modo diretto e concreto un progetto che saprà distinguersi per la capacità di avere un impatto positivo per tanti giovani».

L’ASSESSORA RIVA: QUESTO PREMIO TRASFORMA LA SOLIDARIETÀ IN SOSTEGNO CONCRETO

«Ogni giorno, a Milano, un tessuto straordinario di associazioni, società sportive e realtà del Terzo settore crea comunità, combatte la solitudine e offre opportunità a migliaia di persone. Il premio Costruiamo il Futuro ha il merito di dare valore a questo lavoro quotidiano e di trasformare la solidarietà in un sostegno concreto. Investire su queste realtà significa investire nel futuro della nostra città», dichiara Martina Riva, assessora allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Milano.

MATCH POINT, IL WORKSHOP CHE AIUTA LE ASSOCIAZIONI A TROVARE BANDI E OPPORTUNITÀ

Tra gli appuntamenti che si terranno il 10 ottobre legati al premio Costruiamo il Futuro ci sarà anche Match Point, il workshop gratuito promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro – in collaborazione con il Ministro dello Sport, Sport e Salute, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, GSE Gestore Servizi Energetici e Regione Lombardia – e aperto a tutte le realtà sportive e del Terzo settore, agli oratori e agli enti locali lombardi. L’obiettivo è creare un ponte tra le grandi istituzioni nazionali dello sport, le fondazioni erogative e le realtà territoriali, così da far incontrare la domanda e l’offerta all’insegna della solidarietà.

«Dieci anni e un milione di euro a oltre 500 realtà del territorio milanese sono un risultato che parla da sé. Sport e Salute condivide pienamente il metodo della Fondazione Costruiamo il Futuro: stare vicino a chi lavora ogni giorno sul campo, perché sono i ragazzi e le associazioni di base, non le promesse per il futuro, a costruire davvero il presente delle nostre comunità. Per questo saremo di nuovo al fianco della Fondazione il 10 ottobre, con Match Point e la Piazza dello Sport e dell'Inclusione, per continuare a mettere le istituzioni nazionali al servizio di chi, sul territorio, fa la differenza ogni giorno», dichiara Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.

ALLA PRESENTAZIONE TANTI OSPITI E LE TESTIMONIANZA DELLE ASSOCIAZIONI

Alla conferenza stampa di presentazione del Premio Costruiamo il Futuro, che si è tenuta all’interno della Sala delle Accademie della Pinacoteca Ambrosiana, erano presenti, oltre alle persone già citate, Giusy Versace, senatrice ed ex atleta paralimpica, mons.

Marco Maria Navoni, prefetto Veneranda Biblioteca Ambrosiana; don Stefano Guidi, direttore Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi; Massimo Achini, presidente CSI – Comitato di Milano e Vito Pastore, direttore Relazioni Esterne e Programmazione Strategica GSE.