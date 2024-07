Il palazzo occupato dal 2011 e mai sgomberato diventa una centrale di spaccio

L'immobile occupato in via Bardelli

Uno stabile che risulta occupato abusivamente dal 2011. E i circa venti occupanti, in gran parte cittadini nordafricani, sono ancora lì nonostante la sentenza del tribunale di Firenze emessa nell'aprile dello scorso anno che ne ordinava lo sgombero. Questa la storia surreale che riguarda un immobile di Firenze, che stando a quanto riportato dalla stampa locale sarebbe da oltre un decennio teatro di episodi di microcriminalità e degrado. E ormai disperati per una situazione di sostanziale pericolo che si trascina da tredici anni, i residenti di via Bardelli hanno lanciato nelle scorse ore una raccolta firme per chiedere al nuovo sindaco Pd di sollecitare un intervento per sgomberare l'edificio. "Conviviamo con violenza e paura - hanno dichiarato al quotidiano La Nazione alcuni abitanti del quartiere - da anni aspettiamo lo sgombero". Un quadro fattosi a quanto pare insostenibile anche alla luce di un accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi.

Un episodio che ha scosso la cittadinanza, aggiungendosi a casi di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza che a detta dei residenti vanno avanti da troppo tempo senza una risposta concreta da parte delle amministrazioni di centrosinistra che si sono succedute al governo della città. E il centrodestra fiorentino non ha risparmiato una "stoccata" alla nuova giunta Pd. "Vi sono problematiche legate al fatto che lo stabile è fatiscente, con alcune abitazioni che presentano problemi di gas e luce. Due appartamenti sono stati murati ma, nonostante questo, alcune persone continuano ad abitarvi. Il tetto presenta gravi danni strutturali con parti addirittura pericolanti - ha scritto in una nota Massimo Sabatini, consigliere comunale della lista civica Eike Schmidt - per completare il quadro derivante dal degrado c’è anche un problema legato all’igiene: la presenza di topi e insetti rende insostenibile la vivibilità dell’immobile e delle aree circostanti. La situazione è talmente fuori controllo che sono stati riportati episodi al limite della follia, come il lancio di olio bollente fuori dal terrazzo. Come ha fatto il Comune a non sollevare l’allarme e a non prendere decisioni drastiche?".