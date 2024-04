L'agguato all'Ortomercato, i colpi di pistola, i killer in fuga: 18enne freddato a Milano

Non era ancora l'alba quando quattro colpi d'arma da fuoco hanno rotto il silenzio della notte. In via Varsavia a Milano, un giovane di appena 18 anni, Jhonny Sulejmanovic, di origine slava, è stato assassinato a bruciapelo. I proiettili gli hanno trapassato il torace non dandogli scampo. Sul posto, allertati dai residenti, spaventati dal rumore degli spari, sono giunti gli agenti della polizia e gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima dell'agguato. Trasportato d'urgenza all'ospedale Policlinico, il 18enne è deceduto dopo un'ora in seguito alle gravi ferite riportate.

La vicenda

Dalle prime ricostruzioni dei poliziotti sembrerebbe che il giovane si trovasse a bordo di un furgone nelle vicinanze dell'Ortomercato nella periferia sud-orientale della città, quando diverse persone si sono avvicinate al mezzo e sono partiti gli spari. Con lui c'era una donna, la moglie Samantha. Secondo gli agenti della sezione omicidi della squadra mobile, un gruppo di tre o quattro aggressori ha circondato il mezzo e lo ha iniziato a colpire a bastonate infrangendo anche i vetri. Poi i primi tre colpi che hanno centrato il 18enne al petto, mentre un quarto lo ha raggiunto al braccio. Gli ignoti assassini probabilmente avevano organizzato il raid nei minimi particolari. Il giovane è stato freddato senza che potesse reagire; un'azione da professionisti che conferma come l'omicidio fosse premeditato.

Sul luogo dove è avvenuta la sparatoria, e dove sono in corso ancora i rilievi della scientifica, sono arrivati alcuni membri della famiglia della vittima: molti di loro hanno i propri camper posteggiati lungo il marciapiede di via Varsavia. Il fratello, che dorme in una roulotte lì, nei pressi del furgone del 18enne, ha raccontato di aver sentito questa notte due colpi ma di non aver sentito urla o altro. La famiglia ancora non sapeva della morte del giovane che è stata confermata loro dagli agenti: alla notizia sono scoppiati i pianti e le urla di dolore dei familiari.

Le indagini

Adesso gli inquirenti dovranno scoprire i motivi del delitto. Sono da chiarire diversi punti ancora oscuri. Non si sa ancora perché il 18enne fosse in quel furgone in piena notte nella periferia di Milano. Aspettava qualcuno? Magari aveva appuntamento proprio con le persone che lo hanno ucciso? Queste domande potranno avere una risposta solo al termine delle indagini che si prevede possano durare per lungo tempo. Per il momento non ci sono tanti indizi. La polizia valuterà anche se ci sono telecamere di videosorveglianza in zona ed eventualmente acquisirà le immagini per trovare ulteriori elementi e assicurare gli assassini alla giustizia.

La reazione

"L'omicidio di questa notte in via Varsavia, vittima un giovane di 18 anni, è il più grave episodio di una situazione di illegalità e degrado presente da anni in zona Ortomercato. Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche" , ha dichiarato Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all'entrata del campo nomadi di origine abruzzese e ai confini con il mercato ortofrutticolo è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica.