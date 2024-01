Le sprangate e la rapina in strada a Milano: arrestato 18enne

Non ha esitato a prendere a sprangate due ragazzi per riuscire a derubarli, mandandoli entrambi al pronto soccorso a causa delle ferite da loro riportate nella brutale aggressione: per questo motivo un italiano di 18 anni è stato arrestato a Milano e dovrà ora rispondere dell'accusa di rapina aggravata e lesioni personali.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'agguato ai danni delle vittime, due ragazzi di 21 e 24 anni di origini filippine, è scattato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio. Sono all'incirca le ore 2.30, quando gli stranieri vengono avvicinati da due persone all'altezza di via Achille, una delle strade che costeggia lo Stadio Meazza di San Siro. Intenzionati a derubarli, i rapinatori hanno percosso i due giovani, utilizzando delle spranghe che stringevano in mano. Dopo aver stordito le vittime, doloranti e sanguinanti per via dei colpi ricevuti, i malviventi si sono impossessati di due telefoni cellulari, di una videocamera e di una carta di credito. Mentre i rapinatori fuggivano col bottino, i due giovani filippini hanno fermato un'auto che transitava nei pressi del luogo dell'aggressione per chiedere aiuto.

Una volta ricevuta la segnalazione, in via Achille è stata inviata una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Milano: i carabinieri hanno raccolto la testimonianza delle vittime e si sono messi immediatamente sulle tracce dei due rapinatori in fuga, trovando un ragazzo che rispondeva alle descrizioni non lontano dal luogo in cui era avvenuta l'aggressione.

Quest'ultimo un 18enne di nazionalità italiana, è stato tratto in arresto dagli uomini dell'Arma con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. Il complice, descritto dai due giovani filippini come un uomo straniero con dei tatuaggi sulle mani, non è ancora stato identificato: gli inquirenti sono tuttora al lavoro per riuscire a stringere il cerchio anche attorno a lui.

Il 21enne e il 24enne, che hanno riportato ferite anche alla testa, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano per ricevere le cure del caso: per fortuna nessuno dei due si trova in gravi condizioni.