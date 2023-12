Una ragazza di 31 anni è morta e l'amica si trova ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a causa di un terribile incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 2 dicembre, a Rimini.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, le due vittime stavano percorrendo a piedi il tratto della strada statale 16 nelle vicinanze di Mondo Convenienza, quando su di loro è piombato un suv, che le ha travolte senza lasciar loro alcuna possibilità di scampo. A investire le giovani, per la precisione, sarebbe stata una Volkswagen Tiguan guidata da un uomo di circa sessant'anni residente a Bellaria, comune della provincia di Rimini. Il conducente, come da lui stesso spiegato dopo la tragedia, si stava recando in ospedale per accompagnarvi una persona che si trovava con lui in auto al momento della tragedia.

L'allarme alle forze dell'ordine e al 118 è stato lanciato intorno alle ore 21:30. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, purtroppo, per una delle due ragazze non c'era già oramai più nulla da fare: quest'ultima, una studentessa di 31 anni, è infatti morta sul colpo. Molto gravi le condizioni dell'amica, di dieci anni più giovane della vittima, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena.

Gli uomini della polizia stradale hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per dare avvio alle indagini e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, entrambe le ragazze si trovavano sul ciglio della strada al momento della tragedia. Non è invece ancora chiaro se stessero semplicemente camminando lungo la strada o se abbiano tentato di attraversare la carreggiata, peraltro in un punto particolarmente buio e pericoloso.

L'impatto con la Volkswagen Tiguan è stato violentissimo: la 31enne è deceduta sul colpo, mentre l'amica è stata soccorsa e stabilizzata sul posto e quindi trasportata d'urgenza al Bufalini di Cesena. La giovane avrebbe riportato numerose fratture e lesioni gravi, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sotto choc il conducente del suv, che ha continuato a ripetere agli inquirenti di non essersi proprio reso conto della presenza delle due giovani a bordo strada.