Terremoti, nuove scosse nei Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 3.2

Tremano ancora i Campi Flegrei. Due terremoti sono stati avvertiti questa mattina, giovedì 4 aprile, anche in alcuni quartieri di Napoli. Secondo quanto riporta l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, gli eventi più forti sono stati registrati alle 7.14 e alle 7.32. Il primo ha avuto una magnitudo 2.9 sulla scala Richter ed è avvenuto ad una profondità di 2,6 km mentre il secondo ha avuto magnitudo 3.2 (ad una profondità 2.6 km). In entrambi i casi l'epicentro è stato localizzato all'altezza del porto di Pozzuoli, comune alle porte di Napoli.

I due terremoti fanno parte, spiega Fanpage, di uno sciame sismico in corso dalla notte nella zona dei Campi Flegrei. Le altre scosse hanno avuto una magnitudo compresa tra 0.4 e 1.8. In base ai dati registrati dall’Ingv tra le 3.48 di questa notte e le 7.32 sono stati registrati 13 terremoti, tutti nell'area dei Campi Flegrei. La magnitudo di alcuni degli eventi non è stata ancora calcolata. Cinque terremoti, di magnitudo variabile tra 1.2 e 1.8, si sono verificati tra le scosse principali.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche, al momento non sono stati segnalati danni o feriti.

"Cari cittadini, abbiamo tutti avvertito le scosse di questa mattina. Come abbiamo comunicato in precedenza è in corso uno sciame sismico dalle ore 7:14", ha scritto su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. " Comprendo- ha aggiunto il primo cittadino- che lo sciame possa aver generato ansia e preoccupazione. In totale le scosse registrate fino alle ore 8 sono state 9. Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituzionali".

Già nella giornata di ieri, come riportato dall'Ingv, è stata avvertita sempre nei Campi Flegrei, un terremoto con magnitudo 1.2 e profondità di 0,8 Km. Numerosi i commenti postati nel gruppo Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei". Non mancano messaggi pubblicati su X da chi ha sentito le scosse.

"Niente di paragonabile a Taiwan, ma anche i Campi Flegrei hanno ballato un po’", ha scritto un utente.