Tragedia in Alto Adige, valanga travolge scialpinisti: ci sono tre morti

Dramma queso pomeriggio sulle montagne dell'Alto Adige, dove una valanga ha provocato la morte di tre persone accertate. I soccorsi sono ancora all'opera perché, a quanto risulta, ci sono altre persone disperse di cui non si sa nulla.

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, la tragedia si è verificata intorno alle 16.00 di oggi, sabato 1 novembre. Un gruppo di scialpinisti tedeschi si trovava nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, quando si è staccata una valanga e la pesante massa lo ha travolto. A restare coinvolte sono state sette persone, tre delle quali decedute. A quanto pare la comitiva si era divisa in due gruppi. Il primo, composto da due uomini e una donna, è stato travolto dalla slavina: nessuno si è salvato. Il secondo gruppo, formato da quattro persone, è stato a sua volta travolto. Due si sono salvati, ma gli altri risultano dispersi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono partite subito dopo la segnalazione. Ad intervenire sono stati gli uomini del Soccorso alpino di Solda, che si sono coordinati con le squadre del Soccorso alpino delle Fiamme gialle, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco. Oltre all'elicottero Pelikan 3, sono stati impiegati anche dei droni, che hanno sorvolato la zona.

Purtroppo le condizioni meteo stanno rendendo difficoltose le operazioni di ricerca.

Le tre salme recuperate sono state già portate a valle. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per cercare di arrivare in tempo dai dispersi.