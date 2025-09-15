Trentino, investata da un camion alla fermata del bus: morta una 15enne

Dramma stamani in Trentino, dove una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion. L'adolescente si trovava nei pressi della fermata dei bus, e l'impatto con il mezzo pesante non le ha lasciato scampo.

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, il terribile incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di oggi - lunedì 15 settembre - intorno alle ore 7.00. La giovane si trovava vicino alla fermata dei bus, a Giustino, lungo la strada statale 239. La 15enne stava quasi certamente aspettando l'autobus che l'avrebbe portata a scuola, ma al contrario è avvenuta una tragedia. Un camion l'ha infatti investita, uccidendola.

Immediata la chiamata ai soccorsi, subito intervenuti sul luogo dell'incidente. Nonostante il tempestivo arrivo degli operatori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate erano troppo gravi.

A quanto pare la minorenne èsul posto, e si è rivelato inutile l'elicottero che è stato fatto decollare per poterla portare in ospedale. Sul posto anche due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.