Il cane diventa aggressivo. Il sindaco: "La proprietaria seguirà un corso"

Un esemplare di Alaskan Malamute, nota razza canina, starebbe preoccupando la città di Trento per il suo temperamento aggressivo, tanto da costringere il sindaco Franco Ianeselli a prendere dei provvedimenti. Negli ultimi giorni, infatti, il cane avrebbe morso alcuni cittadini, motivo per cui si è reso necessario intervenire nei confronti dell'animale e, soprattutto, della proprietaria.

Il caso

A Trento si è diffuso un certo timore a seguito di alcuni episodi di morsi inferti dall'Alaskan Malamute, probabilmente non educato nella maniera corretta. Si tratta infatti di un animale primitivo, non soggetto a manipolazioni genetiche dell'uomo, che conserva un temperamento ancora molto naturale oltre che una grande intelligenza. Sono cani che devono essere compresi ed educati.

Forse è stata la cattiva gestione dell'esemplare a portare ad alcuni episodi di morsicatura che hanno allarmato i residenti. Stando a quanto emerso, l'Alaskan Malamute veniva spesso lasciato solo in casa, senza avere la possibilità di fare passeggiate e sfogare tutta la sua energia. Ciò potrebbe aver contribuito ad accrescere il suo nervosismo, poi sfociato in aggressività. Dopo numerose segnalazioni, è quindi arrivato l'intervento del sindaco di Trento.

L'ordinanza

Il sindaco Franco Ianeselli ha emesso un'ordinanza nei confronti di cane e proprietaria. L'animale potrà uscire di casa solo con museruola e pettorina, mentre alla proprietaria spetterà il compito di stipulare un'assicurazione sul suo compagno a quattro zampe, oltre che dedicare alle bestiola alcune ore al giorno per una passeggiata. Non finisce qui. La donna dovrà seguire un corso cinofilo per imparare a gestire il suo cane, aiutandolo anche a recuperare un po' di stabilità. In questo verrà seguita da un medico veterinario comportamentista. Il tutto, si spera, servirà a ristituire serenità all'animale e a renderlo meno aggressivo.

Saranno gli agenti della polizia locale ad assicurarsi che la donna rispetti tutti i punti dell'ordinanza, pena una sanzione dai 89 fino ai 534 euro.

Il post del sindaco