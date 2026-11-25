Babbo Natale gay divide Palermo. È scoppiato un caso nel capoluogo siciliano a seguito dell’iniziativa per l’inaugurazione del Gay Street Christmas Village, organizzata dalla Gay Street di Palermo alla Vucciria fino al 6 gennaio. Si tratta di un villaggio natalizio in salsa rainbow che non avrebbe causato che qualche pettegolezzo in città, se non fosse che il Comune di Palermo ha fatto un passo indietro e si è dissociato.

Per l’amministrazione cittadina, infatti, la manifestazione è “abusiva” perché “non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell’iniziativa”. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi con tanto di annuncio della presenza di Babbo Natale gay, interpretato da Salvo Inguì, primo mister Gay Italia. Gli organizzatori l’hanno definito “il primo villaggio Lgbtq+ di Natale in Italia” ma potrebbe non vedere la luce, per lo meno non nei tempi previsti se non arriva l’autorizzazione del Comune di Palermo. “Il Natale non è una semplice ricorrenza commerciale, bensí una festività divenuta parte integrante della nostra identità storica, culturale e religiosa. Ritengo profondamente inopportuno trasformare una ricorrenza così significativa in un’occasione di provocazione e contrapposizione, anziché valorizzarne il messaggio di pace, solidarietà, condivisione e unità”, ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti.

L’esponente del Comune, onde evitare le facili polemiche, ha sottolineato che come amministrazione sono “convinti sostenitori della libertà di espressione e del rispetto della dignità di ogni persona, ma ritengo che, in questa circostanza, si sia superato il limite del buon senso e dell’opportunità”, perché “difendere il significato del Natale, le nostre radici cristiane e le nostre tradizioni non significa negare i diritti di nessuno, ma rivendicare il rispetto di un patrimonio religioso e culturale che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare”. Quindi ora è tutto fermo e bisognerà capire come si vorrà procedere ma, intanto, la polemica è esplosa in città. “Da persona LGBTQ+ quando ho letto gay streeet e babbo natale gay mi sono sentita presa per il culo. Questa etichetta forzata è stata veramente di una pochezza unica. Mi sono vergognata. Perché non stai aiutando l’uguaglianza ma stai ghettizzando ed etichettando il tuo mondo. Così non lasci entrare nessuno a guardare e comprendere ma crei distacco e allontanamento. Per le associazioni che sono a favore sono un po’ perplessa a riguardo”, si legge in un commento social. E non è nemmeno l’unico, anche se ci sono, e sono numerosi, i commenti di chi vorrebbe almeno capire come si sarebbe sviluppato questo villaggio arcobaleno.