Ormai anche un semplice concorso di presepi nelle scuole rischia di trasformarsi in un caso politico. L’ultimo esempio arriva da Calolziocorte, in provincia di Lecco, dove l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in vista del Natale ha fatto storcere il naso alla minoranza. A finire nel mirino è stata la lettera firmata dal vicesindaco Aldo Valsecchi e dall’assessore Cristina Valsecchi per invitare le scuole cittadine a partecipare al concorso. Nessun obbligo, sia chiaro, ma tanto è bastato per accendere lo scontro in Consiglio comunale.

A sollevare il caso, durante la discussione del piano per il diritto allo studio, è stata Wilna De’ Flumeri, consigliera di minoranza del gruppo Bene Comune. “Il concorso non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie”, la sua contestazione accompagnata da un riferimento agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. A suo avviso, riporta laprovinciaunicatv, la lettera degli amministratori rischierebbe di assumere i contorni di un’imposizione: “So che all’interno delle scuole ci sono state discussioni. Tanto è vero che non tutte hanno aderito”.

Circostanza, quest’ultima, che peraltro testimonia la libertà di adesione all’iniziativa. Tranchant la replica del vicesindaco: “Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa”. Valsecchi ha inoltre ricordato di aver sempre visto presepi durante le tradizionali visite nelle scuole in occasione delle festività natalizie, ribaltando il ragionamento della consigliera: anche impedire a qualcuno di realizzare la Natività rappresenterebbe una forma di imposizione.

A mediare è intervenuta l’assessore Tina Balossi, spiegando che gli insegnanti sono soliti coinvolgere anche gli alunni di altre religioni nella realizzazione di elementi del presepe come il cielo, le stelle o gli alberi. Una soluzione di buon senso per rispettare la sensibilità di tutti senza sacrificare una tradizione secolare. Perché il rispetto delle altre culture non dovrebbe necessariamente passare attraverso la rinuncia alla propria. E soprattutto perché la libertà di non fare il presepe dovrebbe valere tanto quanto quella di farlo.