Angela Celentano, da 30 anni lontana dalla sua famiglia. Ecco il suo volto oggi

"Oggi la nostra Angela compie 33 anni, 30 dei quali lontana dalla sua famiglia. Da sempre sentiamo che Angela c'è e che potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Con la speranza che questo video possa raggiungerla direttamente, chiediamo a tutti di aiutarci a diffonderlo attraverso i social network. Noi non smetteremo mai di cercarla e aspettarla. Grazie di cuore a tutti". Con queste parole Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano , hanno voluto celebrare il 33esimo compleanno della figlia, scomparsa il 10 agosto 1996 durante una gita sul Monte Faito, nel territorio di Castellammare di Stabia, quando aveva appena tre anni. Da quel tragico giorno, i familiari hanno continuato instancabilmente a cercarla, verificando ogni segnalazione e collaborando attivamente con gli investigatori.

Il video delle sorelle di Angela

Anche le sorelle Rosa e Naomi hanno condiviso sui social un video dedicato ad Angela, rinnovando il loro affetto e la speranza di poterla un giorno riabbracciare. “Chiediamo il vostro aiuto nella diffusione di questo video - si legge nel messaggio - con lo scopo di far arrivare questi auguri e questo messaggio alla nostra Angela, ovunque lei sia”.

La nuova Age Progression

L'Associazione Manisco World, che supporta le famiglie delle persone scomparse offrendo assistenza nelle ricerche e supporto legale, ha diffuso una nuova Age Progression - una simulazione digitale dell’invecchiamento facciale - realizzata dall'artista forense Abraham Valenzuela. L'immagine mostra come potrebbe essere oggi Angela all'età di 33 anni. Per l'occasione, la presidente dell'associazione, Virginia Melissa Adamo, ha pubblicato una toccante lettera aperta. "Cara Angela, oggi è il tuo compleanno. Ogni anno questa data arriva portando con sé emozioni difficili da descrivere. Il tempo è passato, le stagioni si sono susseguite, il mondo è cambiato, ma una cosa non è mai cambiata: il desiderio di ritrovarti", scrive Adamo. Nella missiva si sottolinea come il ricordo di Angela continui a vivere nelle fotografie, nei racconti di chi l'ha conosciuta e nel cuore di migliaia di persone che, pur non avendola mai incontrata, non hanno mai smesso di pensare a lei. "Abbiamo imparato che la speranza non fa rumore. - prosegue il messaggio - È fatta di piccoli gesti quotidiani, di persone che continuano a cercare, di occhi che non si voltano dall'altra parte e di cuori che si rifiutano di dimenticare." L'appello finale rinnova l'impegno dell'associazione a sostenere ogni iniziativa utile alla ricerca di Angela: "Finché esisterà anche una sola possibilità, per quanto piccola possa sembrare, continueremo a credere, a cercare e a sperare”.

Dalla scomparsa alle indagini

Le ricerche di Angela Celentano furono avviate immediatamente, coinvolgendo forze dell’ordine, volontari, unità cinofile ed elicotteri, ma si conclusero senza esito. Nel corso degli anni sono state esplorate molteplici piste investigative, da quella messicana alla più recente pista turca, affiorata nel 2009 e tornata al centro dell’attenzione nel 2023. Nel giugno 2025 il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione, disponendo nuovi accertament i proprio su quest’ultima ipotesi. Tra le attività richieste figurano ulteriori verifiche e la possibilità di effettuare confronti genetici per accertare l’identità della donna indicata da alcune segnalazioni.

Nel frattempo, i familiari, supportati dai rispettivi legali – l’avvocato Luigi Ferrandino, che assiste i genitori, e l’avvocata Enrica Visconti per le sorelle – continuano ad approfondire ogni segnalazione, nella speranza di poter finalmente riabbracciare Angela.