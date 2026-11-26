L’affidamento in prova ai servizi sociali di Francesco Schettino non è l’unica novità nella vita dell’ex comandante della Costa Concordia. A due giorni dall’uscita dal carcere e dal ritorno a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, a far parlare di lui è anche un’altra notizia: la relazione con Angela Cipriano, lucana ma residente a Grosseto. In un’intervista rilasciata al Tirreno la giornalista ha confermato per la prima volta la storia con Schettino nata durante il periodo di detenzione dell’ex comandante.

Il processo e le interviste negate

Schettino e Cipriani si sono conosciuti durante il processo sul disastro dell’isola del Giglio. La giornalista si stava laureando in Scienze politiche e stava lavorando alla tesi proprio sul naufragio della Concordia. Il primo incontro avvenne in aula: “Non avevo mai visto il comandante in vita mia. Andai in aula perché, mentre stavo ultimando la tesi, l’unica voce che mi mancava era proprio la sua. Era l’ottobre 2013. In una delle prime udienze entrai in contatto con il suo legale di allora e chiesi se fosse possibile intervistare il comandante”. In ballo c’era la lode, ma Schettino le rifiutò l’intervista: “Il nostro rapporto iniziò con un “no”. L’intervista non ci fu nella tesi, ma la lode arrivò lo stesso”. Da quel momento la giornalista seguì le settantadue udienze del procedimento, ma il rapporto con Schettino rimase sempre professionale: “Ci incrociammo più volte, iniziai a parlare con lui, commentavamo il processo, scrivevo articoli che leggeva e diceva di apprezzare. Ma ci chiamavamo “comandante” e “dottoressa”. C’era un rapporto cordiale ma formale: lui in aula, io in sala stampa”. Nonostante ciò il comandante le negò anche la seconda intervista che sarebbe finita nel libro “Le voci della Concordia”, pubblicato da Cipriani nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio: “Anche in quel caso mi rifilò un no”.

La condanna e gli anni in carcere

L’11 febbraio 2015, quando arrivò la sentenza di primo grado e Schettino fu condannato a 16 anni e un mese di carcere, le loro strade si divisero. Sulle pagine del quotidiano toscano Angela Cipriano ha raccontato: “Fu arrestato proprio il giorno del mio compleanno, il 12 maggio 2017 (si costituì, entrando spontaneamente, ndr). Saputa la notizia gli mandai un messaggio: “Mi dispiace”. Mi rispose poco prima di consegnare il cellulare all’ingresso del carcere: “Ho fiducia nella giustizia”. Da lì in poi non ci sentimmo più per sei anni fino al 2023. Io gli scrissi una mail in carcere ma lui non rispose; mi disse, poi, di non averla mai vista, forse non era mai arrivata”. Tre anni fa un grave lutto famigliare li ha fatti riavvicinare: “A maggio 2023 Francesco seppe della morte di mio cugino Giuseppe, per me era come un fratello e mi chiamò per farmi le condoglianze”.

La corrispondenza in carcere

Da quel momento Schettino e Cipriani hanno ripreso a comunicare: “Ci chiamavamo due volte a settimana e grazie al servizio mail ci scrivevamo ogni giorno”. Si potrebbe pensare che sia stata lei a “salvare” lui, in realtà è stato Schettino ad aiutare Angela a superare uno dei momenti più difficili della sua vita: “Avevo perso mio padre nel 2017, mia mamma nel 2021 e mio cugino nel 2023. Francesco è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti. Mi aspettavo di poter essere io di sostegno a lui, che doveva affrontare la detenzione per un caso enorme e tragico con tutto il peso emotivo che si portava dietro, e in realtà si stava rivelando tutto il contrario. Era lui a darmi gli strumenti per elaborare i miei lutti e uscire dal vuoto. Credo si siano incontrate due persone che attraversavano esperienze profondamente diverse, ma che hanno saputo trovare nel dialogo e nella comprensione reciproca una risorsa preziosa”. Cinque mesi dopo Cipriano e Schettino si sono incontrati in occasione del primo permesso premio ottenuto dall’ex comandante: “A ottobre 2023 lo raggiunsi a Meta e da lì iniziò la nostra storia. Ad oggi sono tre anni, che finora non abbiamo mai pubblicamente condiviso. Abbiamo vissuto il nostro rapporto nel riserbo, sempre e solo nella più totale privacy”. La giornalista non dimentica, però, il contesto in cui è nata la storia: “Sentirsi sereni in una situazione in cui sono morte trentadue persone non si potrà mai dire, in nessun caso. È stata una tragedia. Ma nel massimo rispetto per tutto il dolore che questa storia si porta dietro, dopo che per due anni sono stata a trovarlo a Rebibbia, ora sono contenta”.