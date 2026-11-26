Secondo una recente indagine del Censis il 57,7% dei residenti ritiene che la sicurezza a Roma sia peggiorata negli ultimi anni. Una percentuale in cui probabilmente rientrano anche i prelati che vivono fuori dalle mura vaticane, nelle case intorno a San Pietro. Vi possiamo raccontare, infatti, come i topi d’appartamento della capitale abbiano deciso di non risparmiare più i sacri palazzi. La scorsa settimana un tentativo di furto nell’abitazione di un cardinale è stato sventato solo grazie al risveglio di un segretario. Sentendo i rumori da dentro, i ladri se la sono data a gambe ma lasciandosi dietro danni alla porta. Il fattaccio è avvenuto nel palazzo di via Rusticucci, traversa di via della Conciliazione. Da quando la voce si è sparsa tra gli inquilini di questo immobile che fa capo all’Apsa, non si placa il malumore per la crescente sensazione di insicurezza. Cardinali, prelati ed ambasciatori residenti sono sulle barricate perché non è la prima volta che la palazzina viene presa di mira dai ladri. Negli anni passati due prefetti di Curia si erano visti la casa svaligiata. Si racconta che papa Francesco, informato da una delle vittime del furto subito, aveva risposto con questa battuta: «Eccellenza, da ricco che era ora è meno ricco». Il prefetto aveva replicato prontamente: «No, Santità: da povero che ero ora sono ancora più povero!». Oggi però i prelati hanno meno voglia di scherzare e di fronte all’ennesimo caso hanno deciso di far sentire la loro voce per chiedere più controlli.

Il tema sicurezza è così emerso con forza nell’ultima riunione dei responsabili dei palazzi durante la quale un cardinale ha denunciato il tentato furto nella casa del confratello ed ha invocato l’intervento del Governatorato. I compiti di prevenzione e repressione dei reati negli immobili fuori le mura che godono dell’extraterritorialità, infatti, sono di competenza della Gendarmeria vaticana. Ma è chiaro che il pericolo viene «da fuori» ed è legato alle condizioni in cui versa la Roma di Gualtieri. I prelati residenti di fronte al Cupolone si sono già dovuti abituare al degrado della via di casa divenuta una toilette a cielo aperto per i clochard. Adesso torna la paura dei topi d’appartamento.