È stato individuato il killer di nonna Adalgisa, la pensionata di 92 anni morta a Torino per le conseguenze di un tragico scippo. Otto giorni dopo l’aggressione, avvenuta in via Schina nel quartiere San Donato, non distante dal centro, mentre l’anziana passeggiava con la nuora, i carabinieri hanno arrestato un marocchino di 50 anni, Abdelatif Benaabid, con precedenti specifici, accusato di rapina e omicidio preterintenzionale. A lui i militari del Comando Provinciale di Torino sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza: centinaia di ore di filmati passate al setaccio, oltre ad appostamenti e pedinamenti 24 ore su 24. Il presunto autore della rapina era fuggito in bicicletta dopo aver strappato la catenina ad Adalgisa Lariccia, strattonandola con forza, al punto da farla cadere a terra. Un volo che lo scorso 16 novembre è stato fatale alla 92enne, perché l’anziana - che era ancora molto attiva e frequentava l’Università della Terza Età - nel cadere ha sbattuto violentemente la testa sul marciapiede, morendo lo stesso giorno all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

Il cinquantenne è stato rintracciato martedì sera a Venaria, alle porte del capoluogo piemontese, a casa di alcuni familiari, dove si era rifugiato forse sentendosi braccato. Nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove abitava, era infatti tenuto sotto controllo da giorni. Così aveva deciso di cambiare aria. A rendere particolarmente complesse le indagini, coordinate dal pm Valerio Longi, il fatto che l’uomo si spostasse in bicicletta, indossasse abiti comuni e non avesse segni particolari che permettessero di distinguerlo. Ma le immagini di centinaia di telecamere e i successivi appostamenti, oltre all’analisi dei tabulati telefonici, hanno consentito la sua identificazione. La collanina strappata all’anziana non è stata ancora trovata e durante l’interrogatorio successivo all’arresto Benaabid non ha risposto alle domande del pubblico ministero. Ora è in carcere in attesa dell’udienza di convalida, che non è stata ancora fissata. Il cinquantenne ha precedenti per scippi e rapine ed era uscito dal carcere ad aprile per reati analoghi, commessi con le stesse modalità. Non lavorava e negli ultimi giorni usciva raramente di casa.